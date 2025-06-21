Пенсії в Україні — хто має право на додаткову виплату у понад 800 грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні жінки, які народили п’ятеро дітей та виховали їх до шестирічного віку, за наявності певного страхового стажу можуть вийти на заслужений відпочинок достроково. Також такій категорії осіб передбачена спеціальна доплата до пенсії.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За яких умов передбачена доплата для багатодітних жінок

За даними ПФУ, право на надбавку прописане у законі №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Згідно з ним, розмір щомісячної додаткової виплати становить 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році показник прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб не змінився і становить 2361 грн. Розмір щомісячної надбавки дорівнює 826 грн.

При цьому йдеться про жінок, які як самостійно народили, так і усиновили п'ятьох дітей.

Також жінки, які народили п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть скористатися достроковим виходом на пенсію за таких умов:

досягнення 50 річного віку;

наявність щонайменше 15 років страхового стажу.

Окрім того, багатодітні матері мають право на додаткові пільги, зокрема, на житлово-комунальні послуги, освіту.

Що необхідно для призначення пенсії та доплати багатодітним жінкам

Для того, щоб оформити пенсію та надбавку, таким багатодітним жінкам необхідно звернутися із заявою Пенсійного фонду. Також треба зібрати наступні документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

трудова книжка, документи, де підтверджується набутий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей.

Якщо у призначенні доплати Пенсійний фонд відмовить, то відповідне рішення можна оскаржити у судовому порядку.



Раніше ми писали, що окремі вимоги до мінімального розміру пенсійного забезпечення передбачені для осіб із інвалідністю, які є постраждалими ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, для першої групи інвалідності пенсія має становити не менш ніж 17,5 тис. грн.

Також повідомлялося, що самотнім пенсіонерам, яким потрібна допомога у повсякденному догляді, передбачена щомісячна грошова надбавка. Її розмір дорівнює 40% від прожиткового мінімуму.