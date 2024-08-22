Пенсии в Украине — граждане начнут получать не менее 60% от дохода

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Украине правительство планирует внедрить новый комплексный подход в рамках реформирования пенсионной системы. Он будет включать несколько компонентов и позволит рассчитывать пенсионеру на сумму в 60% от дохода.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, пишет издание "Укринформ".

Читайте также:

Детали реформы для украинских пенсионеров

Глава Минсоцполитики отметила, что комплексный подход новой пенсионной системы будет предусматривать четыре вида пенсии:

солидарную;

обязательную накопительную;

добровольную накопительную;

профессиональную накопительную.

По ее словам, новая система также будет предусматривать учет страхового стажа и размера уплаченных взносов.

"Совместно это позволит обеспечить пенсию на уровне не менее 60% от предыдущего дохода человека", — сообщила Жолнович.

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что наработали соответствующие законопроекты о новой пенсионной системе. Их намерены внести в Верховную Раду в сентябре 2024 года. По планам, новая пенсионная система заработает с 2026 года.

"Мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые он платил ежемесячно. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году", — объяснила министр.

Что еще стоит знать

Напомним, государство заинтересовано, чтобы украинские граждане работали как можно дольше, поэтому ежегодно ужесточают требования для права выхода на заслуженный отдых. Речь идет о ежегодном повышении уровня необходимого страхового стажа.

Также мы писали, что в Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).