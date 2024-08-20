Доплаты к пенсиям от ООН — украинцы получили около 2 млрд грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры, проживающие вблизи боевых действий, получили доплаты более чем на 2 млрд гривен совокупной финансовой помощи. Это стало возможным благодаря совместной программе ВПП ООН, Министерства социальной политики и Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Программа помощи пенсионерам от ООН

Как объясняют в ПФУ, соответствующую программу ввели в августе 2023 года. Объединив усилия, теперь удается помогать украинцам из прифронтовых областей.

Программа по оказанию денежной помощи от международных гуманитарных организаций продолжает успешно функционировать. Ее действие продлили до конца декабря 2024 года.

"Более 470 тыс. украинских пенсионеров уже получили выплаты от ВПП ООН на сумму 2,01 млрд грн", — говорится в сообщении.

Программа финансируется ВПП за средства Германии, Норвегии, Финляндии, Евросоюза, Швеции, Швейцарии и частных доноров.

Кто имеет право на выплаты от ООН

Финансовая помощь в рамках проекта ООН направлена на поддержку пенсионеров. Деньги предоставляют украинцам, которые подпадают под следующие требования:

имеют маленькие пенсии, менее 3,25 тыс. грн (размер пособия составляет разницу между этой суммой и размером наличной пенсии);

проживают в зонах активных или вероятных боевых действий.

Помощь оказывается как надбавка к пенсионным выплатам.

Выплата дополнительной денежной помощи от ООН предусмотрена для пенсионеров, проживающих в регионах активных или возможных военных действий следующих областей:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Что еще стоит знать

Напомним, лица, не имеющие достаточного трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.

Также писали, что в Пенсионном фонде рассказали, как гражданам не терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы. Речь идет, в частности, о ситуации, когда лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты.