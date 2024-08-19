Скільки стажу треба для соціальної пенсії та яку сумму можна отримати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Особи, які не мають достатнього трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню, та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

Про це розповідає 24 Канал.

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Який треба стаж для соціальної пенсії

Максимальний розмір соціальної пенсії не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, який наразі дорівнює 3 028 гривень. Щоб оформити соціальну пенсію, потрібно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення і надати відповідний пакет документів.

Зверніть увагу: соціальна пенсія підлягає перегляду кожні шість місяців, з урахуванням змін у майновому стані та середньому доході.

Отже, стандарти страхового стажу станом на 2024 рік наступні:

Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу ;

; Для пенсії у 63 роки — 21 рік страхового стажу ;

; Для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років страхового стажу.

Важливо зазначити, що до 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу зростатиме на один рік.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як громадянам не втрачати страховий стаж за відсутності надходження заробітної плати. Йдеться, зокрема, про ситуацію, коли особа перебуває у відпустці без збереження зарплати.

Ми також писали, що Україні з початку 2024 року показник середньої пенсії збільшився на понад 430 гривень або на 8,0%. Відомо, які виплати отримають українці у серпні.