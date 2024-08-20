Доплати до пенсій від ООН — українці отримали близько 2 млрд грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери, які проживають поблизу бойових дій, отримали доплат на понад 2 млрд гривень сукупної фінансової допомоги. Це стало можливо завдяки спільній програмі ВПП ООН, Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Програма допомоги пенсіонерам від ООН

Як пояснюють у ПФУ, відповідну програму започаткували у серпні 2023 року. Об'єднавши зусилля, тепер вдається допомагати українцям з прифронтових областей.

Програма з надання грошової допомоги від міжнародних гуманітарних організацій подовжує успішно функціонувати. Її дію продовжили до кінця грудня 2024 року.

"Понад 470 тис. українських пенсіонерів вже отримали виплати від ВПП ООН на суму 2,01 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Програму фінансує ВПП за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Євро-союзу, Швеції, Швейцарії та приватних донорів.

Хто має право на виплати від ООН

Фінансова допомога в рамках проєкту ВПП ООН спрямована на підтримку пенсіонерів. Гроші надають тим українцям, які підпадають під наступні вимоги:

мають малі пенсії, менше ніж 3,25 тис. грн (розмір допомоги становить різницю між цією сумою та розміром наявної пенсії);

проживають у зонах активних чи ймовірних бойових дій.

Допомога надається як надбавка до пенсійних виплат.

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН передбачена для пенсіонерів, які проживають у регіонах активних чи можливих військових дій таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

Що ще варто знати

Нагадаємо, особи, які не мають достатнього трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню, та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

Також писали, що у Пенсійному фонді розповіли, як громадянам не втрачати страховий стаж за відсутності надходження заробітної плати. Йдеться, зокрема, про ситуацію, коли особа перебуває у відпустці без збереження зарплати.