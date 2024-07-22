Зарплаты в Укрэнерго — какие суммы получили члены набсовета за июнь

Здание Укрэнерго. Фото: Ukrenergo

В ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовали общую сумму заработной платы членов наблюдательного совета за июнь 2024 года. Некоторым из них не начислили средства из-за нерешенного вопроса с банками по выплатам в иностранной валюте.

Об этом сообщает издание "Українські Новини", ссылаясь на информацию компании.

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Зарплаты в Укрэнерго в июне

Общая сумма выплаченной зарплаты в компании Укрэнерго в июне составила 1,439 миллиона гривен.

По 232 тысячи гривен начислили трем членам наблюдательного совета: Юрию Бойко, Юрию Токарскому и Александру Баранюку.

В то же время, средства не были перечислены трем чиновникам. А именно: главе наблюдательного совета Даниэлю Доббени, членам наблюдательного совета Роману Пионковски и Педеру Андреасену.

Как пояснили в компании, деньги в июне этим должностным лицам не начислили, поскольку остается нерешенным вопрос с финучреждениями по выплате в иностранной валюте.

Известно, что Доббени за июнь получит 278,44 миллиона гривен зарплаты. Пионковски и Андреасену начислят по 232 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине и Польше уровень заработной платы существенно отличается. Согласно проведенному анализу, средняя зарплата в соседней стране превышает украинскую в несколько раз.

Также мы писали, что в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.