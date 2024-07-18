Зарплата у Польщі та Україні — на скільки відрізняються доходи

Гривневі Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні та Польщі рівень заробітної плати суттєво відрізняється. Згідно з проведеним аналізом, середня зарплатня в сусідній країні перевищує українську у кілька разів.

Про це повідомляє Inpoland.

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Як відрізняються доходи українців та поляків

Зокрема, минулого року у Польщі мінімальна зарплатня становила 4,24 тис. злотих брутто (близько 980 євро), тоді як українці отримують мінімалку на рівні 8 тис. гривень (близько 176 євро).

Влітку у Польщі вдруге підвищили мінімальну заробітну плату. З 1 липня 2024 року мінімальну зарплату підвищили до 4,3 тис. злотих брутто на місяць або 28,1 злотого брутто за годину.

Саме більша мінімальна заробітна плата, що гарантованою платою у Польщі, приваблює українців їхати на заробітки.

Водночас, у середньому поляки заробляють ще більше. Так, середній дохід у Польщі становить приблизно 8,4 тис. злотих брутто (у перерахунку це близько 1,95 тис. євро). Тоді як середньостатистичний українець має середню заробітну плату на рівні лише 16 тис. гривень (тобто 400 євро).

Також зарплати в обох країнах різняться за сферами. Як і в Україні, найбільше заробляють ІТ-працівники. Щодо середньої зарплати в Україні, то такоє доволі високі пропозиції у кількох галузях. Йдеться про цивільні професії сфер: будівництво, сільське господарство та обслуговування. Однак у Польщі в таких галузях зарплати також значно вищі.

Вартість життя у Польщі та Україні

Аналітики радять звертати увагу на різницю не тільки в зарплатах, а й вартості життя в обох країнах. Так, у Польщі ціни на низку товарів та послуги значно вищі, ніж в Україні.

Проте, завдяки вищій зарплатні поляки мають вищу купівельну спроможність, аніж українці. Так, оренда житла, продукти та комунальні послуги хоч і коштують дорожче, проте це покривається вищими доходами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Також ми писали, що українці можуть розраховувати на підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".