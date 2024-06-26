Зарплати в Укренерго — бійці обурені захмарними доходами чиновників

Будівля Укренерго. Фото: Ukrenergo

Українські військовослужбовці обурені заробітною платою керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", яка перевищує стотисячні виплати бійців на передовій. Лише за час повномасштабної війни зарплата зросла удвічі.

Про це йдеться у публікації військовослужбовця Кирила Сазонова, який посилається на офіційні звіти фінансування оплати праці державної енергокомпанії.

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Позиція бійця щодо захмарних зарплат чиновників

Як зазначив військовий, він здивований стрімким зростанням рівня зарплат офісних чиновників Укренерго, навівши приклад з офіційних даних. Так, у 2022 році керівники державного підприємства отримали сумарно 18 млн гривень, а у 2023-му — 29 млн гривень. За п'ять місяців 2024 року — більш ніж 18 млн гривень.

"Загалом від початку війни з бюджету на зарплати керівництву держкомпанії витрачено 64 млн грн", — написав Сазонов.

Він зауважив, що всьому має бути межа, адже прості українці, зокрема енергетики, отримують мізер, а військові — ризикують життям на передовій, тоді як чиновники в офісах отримують під час війни мільйонні доходи.

Так, за його словами, лінійні енергетики, які цілодобово змушені лагодити підстанції, отримують зарплату у 25-30 тис. гривень, а директор держкомпанії — щонайменше 2 млн гривень за місяць.

"Нагадаю, що наші військові "на нулі" отримують 100 тис. А керівник держкомпанії Кудрицький, сидячи в кабінеті в Києві, призначив собі зарплату у 2 млн. Я військовий, а не політичний активіст, але всьому ж є межа", — резюмував боєць, додавши посилання на публічні дані про зарплати в Укренерго.

Скріншот. Джерело: FB бійця Кирила Сазонова

Звіт про доходи керівництва Укренерго

Раніше на тлі масових тривалих відключень електроенергії в Україні та закликів до громадян щодо тотальної економії енергоресурсу в НЕК "Укренерго" опублікували доходи працівників керівної ланки. Згідно з оприлюдненою інформацією, у середньому місячна заробітна плата одного члена правління становить більш ніж 2 млн гривень.

Як йдеться в даних компанії, зокрема, загальна сума заробітної плати, нарахованої за травень 2024 року "голові правління НЕК "Укренерго" Кудрицькому В.Д., членам правління Брехту О.О., Скрипнику О.І., Галагану С.В., Немировському А.І. сягнула 1 760 976,30 грн". Там додали, що сума включає в себе нарахування основної частини заробітної плати та інших виплат, передбачених договорами.

Джерело: Укренерго

Що ще варто знати

Нагадаємо, торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.

Також ми писали, що судді оприлюднили декларації з отриманими доходами. Деякі працівники Феміди у середньому заробляють близько 430 тис. гривень.