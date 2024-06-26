Зарплати в Укренерго — бійці обурені захмарними доходами чиновників

Бійці обурені зарплатами в Укренерго, які вищі за виплати на передовій
Українські військовослужбовці обурені заробітною платою керівництва ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", яка перевищує стотисячні виплати бійців на передовій. Лише за час повномасштабної війни зарплата зросла удвічі.
Про це йдеться у публікації військовослужбовця Кирила Сазонова, який посилається на офіційні звіти фінансування оплати праці державної енергокомпанії.
Позиція бійця щодо захмарних зарплат чиновників
Як зазначив військовий, він здивований стрімким зростанням рівня зарплат офісних чиновників Укренерго, навівши приклад з офіційних даних. Так, у 2022 році керівники державного підприємства отримали сумарно 18 млн гривень, а у 2023-му — 29 млн гривень. За п'ять місяців 2024 року — більш ніж 18 млн гривень.
"Загалом від початку війни з бюджету на зарплати керівництву держкомпанії витрачено 64 млн грн", — написав Сазонов.
Він зауважив, що всьому має бути межа, адже прості українці, зокрема енергетики, отримують мізер, а військові — ризикують життям на передовій, тоді як чиновники в офісах отримують під час війни мільйонні доходи.
Так, за його словами, лінійні енергетики, які цілодобово змушені лагодити підстанції, отримують зарплату у 25-30 тис. гривень, а директор держкомпанії — щонайменше 2 млн гривень за місяць.
"Нагадаю, що наші військові "на нулі" отримують 100 тис. А керівник держкомпанії Кудрицький, сидячи в кабінеті в Києві, призначив собі зарплату у 2 млн. Я військовий, а не політичний активіст, але всьому ж є межа", — резюмував боєць, додавши посилання на публічні дані про зарплати в Укренерго.
Звіт про доходи керівництва Укренерго
Раніше на тлі масових тривалих відключень електроенергії в Україні та закликів до громадян щодо тотальної економії енергоресурсу в НЕК "Укренерго" опублікували доходи працівників керівної ланки. Згідно з оприлюдненою інформацією, у середньому місячна заробітна плата одного члена правління становить більш ніж 2 млн гривень.
Як йдеться в даних компанії, зокрема, загальна сума заробітної плати, нарахованої за травень 2024 року "голові правління НЕК "Укренерго" Кудрицькому В.Д., членам правління Брехту О.О., Скрипнику О.І., Галагану С.В., Немировському А.І. сягнула 1 760 976,30 грн". Там додали, що сума включає в себе нарахування основної частини заробітної плати та інших виплат, передбачених договорами.
Що ще варто знати
Нагадаємо, торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.
Також ми писали, що судді оприлюднили декларації з отриманими доходами. Деякі працівники Феміди у середньому заробляють близько 430 тис. гривень.
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