Доходи у 2024 році — більшість українців скаржаться на рівень заробітків

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні більш ніж 80% оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Gradus Research.

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Згідно з опитуванням, близько 26% респондентів заявили, що їхній дохід категорично недостатній для проживання, а 56% громадян — що заробітки недостатні.

Водночас, 15% українських громадян стверджують, що мають такий рівень доходів, який можна вважати достатнім для нормального життя. Частка у 2% в українців, які мають дохід, що більший за достатній.



Як свідчить дослідження, близько 43% громадян заробляють менш ніж 10 тис. гривень. При цьому минулого року таких налічувалося 53%.

Розмір зарплати в діапазоні від 10 до 20 тисяч гривень мають 31% опитаних, а 21% заявили, що зарплатня перевищує 20 тисяч гривень.

Результати опитування щодо заробітків. Джерело: Gradus





Щодо підвищення рівня доходу, то таку динаміку мали тільки 26% опитаних громадян, 21% — не помітили змін.

Водночас, більша частина опитаних (53%) заявила про скорочення рівня доходів.

Результати опитування щодо доходів. Джерело: Gradus

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Також ми писали, що з початку 2024 року в Україні спостерігається зростання середньої зарплати в найбільш затребуваних галузях. Відомо, які сфери відзначаються високим попитом та збільшенням заробітної плати.