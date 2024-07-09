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Понад 80% українців незадоволені доходами — опитування

9 липня 2024 08:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Доходи у 2024 році — більшість українців скаржаться на рівень заробітків
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні більш ніж 80% оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Gradus Research.

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Які доходи в українців у 2024 році

Згідно з опитуванням, близько 26% респондентів заявили, що їхній дохід категорично недостатній для проживання, а 56% громадян — що заробітки недостатні.

Водночас, 15% українських громадян стверджують, що мають такий рівень доходів, який можна вважати достатнім для нормального життя. Частка у 2% в українців, які мають дохід, що більший за достатній.
 
Як свідчить дослідження, близько 43% громадян заробляють менш ніж 10 тис. гривень. При цьому минулого року таких налічувалося 53%.

Розмір зарплати в діапазоні від 10 до 20 тисяч гривень мають 31% опитаних, а 21% заявили, що зарплатня перевищує 20 тисяч гривень.

 

зарплати та доходи в Україні у 2024 році
Результати опитування щодо заробітків. Джерело: Gradus


 
Щодо підвищення рівня доходу, то таку динаміку мали тільки 26% опитаних громадян, 21% — не помітили змін.

Водночас,  більша частина опитаних (53%) заявила про скорочення рівня доходів.

 

зарплати та доходи в Україні у 2024 році
Результати опитування щодо доходів. Джерело: Gradus

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Також ми писали, що з початку 2024 року в Україні спостерігається зростання середньої зарплати в найбільш затребуваних галузях. Відомо, які сфери відзначаються високим попитом та збільшенням заробітної плати.

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