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Близько 1,4 млн грн — в Укренерго відзвітували про зарплати

22 липня 2024 09:40
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Укренерго — які суми отримали члени наглядової ради за червень
Будівля Укренерго. Фото: Ukrenergo
Ксенія Симонова - Редактор

У ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднили загальну суму заробітної плати членів наглядової ради за червень 2024 року. Деяким з них не нарахували кошти через невирішене питання з банками щодо виплат іноземною валютою.

Про це повідомляє видання "Українськi Новини", посилаючись на інформацію компанії.

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Зарплати в Укренерго у червні

Як зазначається, загальна сума виплаченої зарплати у компанії Укренерго у червні становила 1,439 мільйона гривень.

По 232 тисячі гривень нарахували трьом членам наглядової ради: Юрію Бойко, Юрію Токарському та Олександру Баранюку.

Водночас, кошти не були перераховані трьом посадовцям. А саме: голові наглядової ради Даніелю Доббені, членам наглядової ради Роману Піонковські та Педеру Андреасену.

Як пояснили у компанії, гроші у червні цим посадовцям не нарахували, оскільки залишається невирішеними питання з фінустановами щодо виплат іноземною валютою.

Відомо, що Доббені за червень отримає 278,44 мільйона гривень зарплатні. Піонковські та Андреасену нарахують по 232 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні та Польщі рівень заробітної плати суттєво відрізняється. Згідно з проведеним аналізом, середня зарплатня в сусідній країні перевищує українську у кілька разів.

Також ми писали, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

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