Денежная помощь на оплату коммуналки — где доступны выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В декабре 2024 года часть украинцев может подать заявки на новую финансовую помощь от благотворительного фонда "Каритас. Чернигов". Средства предоставляют на покрытие расходов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Отмечается, что денежная помощь доступна в Черниговской области. Средства предоставляют на оплату электроотопления для жителей громад:

Нежинская;

Носовская;

Лосиновская;

Плисковская.

"Компенсацию на электроотопление предоставляют жильцам, в чьих домах установлено индивидуальное электроотопление", — говорится в сообщении.

Среди условий оформления помощи — общий доход не превышает 6318 грн на одного человека. Также необходимо подпадать под одну из категорий уязвимости:

в семье есть лица с инвалидностью (первая, вторая группы);

многодетные семьи (с несовершеннолетними детьми);

неполная семья с несовершеннолетними детьми (нет матери или отца);

одинокие пожилые люди, которым более 60 лет.

Как подать заявку на денежную помощь

Для того, чтобы подать заявку на получение финпомощи, необходимо обратиться по адресу: г. Нежин, ул. Проценка, 6. График работы: с 10:00 до 16:00.

Необходимо собрать такой пакет документов:

паспорт (от всех взрослых членов семьи);

идентификационный код;

документы, где удостоверяется уязвимая категория населения;

справка о составе семьи;

справка о доходах;

справка из банка об открытии счета (IBAN);

последняя квитанция оплаты за поставку электрической энергии.

Все вопросы можно уточнить по телефону: 0960943235.

Напомним, в рамках реформирования максимальный размер ежемесячной страховой выплаты при несчастном случае на производстве повысится до пяти минимальных заработных плат. Размер будет составлять 40 тыс. грн вместо 32 тыс. грн.

Также сообщалось, что переселенцы и малообеспеченные семьи с детьми, а также лица с инвалидностью первой группы получат помощь на зимний период. Речь идет о сумме 6,5 тыс. грн.