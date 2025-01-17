Благотворительная пенсия в 2025 году — кто из украинцев точно может делать взносы

Пенсионерка возле своего жилья. Фото: УНИАН

Каждый человек мечтает о спокойной и безбедной старости. Для того, чтобы после выхода на пенсию иметь достаточное количество денег, стоит уже сейчас думать, как это сделать. Например, украинцы с 2024 года могут делать пожертвования на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), приобщиться к благотворительным взносам могут и внутренне перемещенные лица, даже если получают пенсионные выплаты по инвалидности.

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"Какое-либо юридическое или физическое лицо, гражданин, проживающий в Украине или за рубежом, имеет возможность приобщиться к финансированию пенсионных выплат", — говорится в сообщении.

В госструктуре отмечают, что на отдельный счет Пенсионного фонда можно платить определенную сумму средств, которую отдадут на пенсионные выплаты конкретному пенсионеру. Также предоставленные средства могут использовать как дополнительный финансовый ресурс ПФУ. Благотворительные пожертвования бывают:

персонализовными;

безликими.

Если осуществить персонализированное благотворительное пожертвование, тогда 70% из суммы получит выбранный благотворителем пенсионер. Остальные 30% ПФУ направит на финансирование пенсий всех пожилых людей.

В случае осуществления обезличенного благотворительного пожертвования вся сумма используется для выплаты пенсий в рамках солидарной системы.

Ранее мы рассказывали, какой будет социальная пенсия в 2025 году. На такой вид выплат могут рассчитывать украинцы, которым не хватает стажа для выхода на заслуженный отдых.

Также мы писали, что у украинцев есть возможность выйти на пенсию досрочно. Для этого граждане должны работать на специфических работах.