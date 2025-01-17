Благодійна пенсія у 2025 році — хто з українців точно може робити внески

Пенсіонерка біля свого житла. Фото: УНІАН

Кожна людина мріє про спокійну та безбідну старість. Для того, щоби після виходу на пенсію мати достатню кількість грошей, варто вже зараз думати, як це зробити. Наприклад, українці з 2024 року можуть робити пожертви на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.

Як розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), долучитися до благодійних внесків можуть і внутрішньо переміщені особи, навіть якщо отримують пенсійні виплати по інвалідності.

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"Будь-яка юридична або фізична особа, громадянин, який проживає в Україні або за кордоном, має можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат", — йдеться у повідомленні.

У держструктурі зауважують, що на окремий рахунок Пенсійного фонду можна сплачувати певну суму коштів, яку віддадуть на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру. Також надані кошти можуть використати як додатковий фінансовий ресурс ПФУ. Благодійні пожертви бувають:

персоналізованими;

знеособленими.

Якщо здійснити персоналізовану благодійну пожертву, тоді 70% з суми отримає обраний благодійником пенсіонер. Решту 30% ПФУ спрямує на фінансування пенсій всіх людей похилого віку.

У разі здійснення знеособленої благодійної пожертви вся сума використовується для виплати пенсій в рамках солідарної системи.

Раніше ми розповідали, якою буде соціальна пенсія у 2025 році. На такий вид виплат можуть розраховувати українці, яким бракує стажу для виходу на заслужений відпочинок.

Також ми писали, що в українців є можливість вийти на пенсію достроково. Для цього громадяни мають працювати на специфічних роботах.