Беженцы в Швейцарии — украинцам чаще отказывают в предоставлении защиты

Беженцам в Швейцарии указывают на двери — причины отказа в защите
Беженцы из Украины все чаще сталкиваются с проблемами в получении временной защиты в Швейцарии. Правительство отклоняет заявления на соответствующий статус по ряду причин.
Об этом говорится в материале Swissinfo.ch.
Почему беженцам отказывают в защите в Швейцарии
В Государственном секретариате по миграции (SEM) Швейцарии обнародовали информацию о предоставлении такого статуса. Она говорит о том, что с начала войны отказ в защите объявили 2,5 тыс. украинцев.
Теперь документы граждан, подающих заявления на право статуса защиты S, изучают более тщательно и отклоняют все больше заявлений. Так, в мае насчитывалось таких рекордное количество — отказ получили 170 украинцев. Еще 104 лицам статус аннулировали из-за злоупотреблений.
Чиновники объясняют, в случае обнаружения признаков того, что человек мошенническим образом получил защиту, предоставив ложную информацию или скрывая факты, инициируют производство по отмене временной защиты.
В 2024 году в Швейцарии временную защиту имеют около 67 тыс. беженцев из Украины. Статус защиты остановили в 26 тыс. случаев в основном из-за выезда людей.
Также число заявлений на получение статуса S уменьшается, в июне таких насчитывалось почти 1,2 тысячи.
Основные причины отказа в предоставлении защиты
Главной причиной отказа является тот факт, что украинские беженцы прибывают в Швейцарию не из Украины, а перемещаются из других европейских стран, где уже получили защиту и куда вправе вернуться.
При этом некоторые граждане пытаются оспорить отказы в защите через суд. В частности, Федеральный админсуд отклонил несколько десятков подобных жалоб за последние месяцы.
Среди таких апелляций — граждане имели статус защиты в Бельгии, Британии, Литве или Румынии, а также визы в Канаду или Соединенные Штаты.
Также лишают статуса людей, которые совершают уголовные правонарушения, запрещенные поездки на родину или находятся в других странах.
Что еще стоит знать
Напомним, власти Ирландии планируют существенно свернуть широкую программу социальной поддержки украинских беженцев. Изменения заработают с 1 сентября 2024 года.
Ранее мы писали, что в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.
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