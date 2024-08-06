Біженці у Швейцарії — українцям частіше відмовляють у наданні захисту

Люди на вулицях швейцарського міста. Фото: Keystone / Anthony Anex

Біженці з України дедалі частіше стикаються з проблемами в отриманні тимчасового захисту у Швейцарії. Уряд відхиляє заяви на відповідний статус з низки причин.

Про це йдеться у матеріалі Swissinfo.ch.

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Чому біженцям відмовляють у захисті у Швейцарії

У Державному секретаріаті з питань міграції (SEM) Швейцарії оприлюднили інформацію щодо надання такого статусу. Вона свідчить про те, що з початку війни відмову у захисті оголосили 2,5 тис. українців.

Тепер документи громадян, які подають заяви на право статусу захисту S, вивчають прискіпливіше і відхиляють дедалі більше заяв. Так, у травні налічувалась таких рекордна кількість — відмови отримали 170 українців. Ще 104 особам статус анулювали через зловживання.

Чиновники пояснюють, що у разі виявлення ознак того, що людина шахрайським чином отримала захист, надавши неправдиву інформацію або приховавши факти, ініціюють провадження для скасування тимчасового захисту.

У 2024 році у Швейцарії тимчасовий захист мають близько 67 тис. біженців з України. Статус захисту зупинили у 26 тис. випадків в основному через виїзд людей.

Також число заяв на отримання статусу S зменшується, у червні таких налічувалося майже 1,2 тисячі.

Основі причини відмови у наданні захисту

Головною причиною відмови є той факт, що українські біженці прибувають у Швейцарію не з України, а переміщаються з інших європейських країн, де вже отримали захист і куди мають право повернутися.

При цьому деякі громадяни намагаються оскаржити відмови у захисті через суд. Зокрема, Федеральний адмінсуд відхилив кілька десятків таких скарг за останні місяці.

Серед таких апеляцій — громадяни мали статус захисту у Бельгії, Британії, Литві чи Румунії, а також візи в Канаду або Сполучені Штати.

Також позбавляють статусу людей, які вчиняють кримінальні правопорушення, здійснюють заборонені поїздки на батьківщину чи перебувають в інших країнах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Ірландії планує суттєво згорнути широку програму соціальної підтримки українських біженців. Зміни запрацюють з 1 вересня 2024 року.

Раніше ми писали, що у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.