Ощадбанк просят предусмотреть возможность закрытия счетов онлайн

Женщина с телефоном. Фото: inPoland.net.pl

Украинские беженцы, являющиеся клиентами государственного "Ощадбанка", обратились к администрации финучреждения с просьбой дать возможность дистанционного закрытия счетов. В банке до сих пор действует требование личного присутствия во время соответствующей процедуры в отделении, где была выдана карта.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.

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Невозможность закрытия счетов онлайн в Ощадбанке

Как говорится в одной из жалоб, клиентка, открывшая карточку в отделении по адресу Донецкая обл., Краматорск, ул. Дворцова, 47, находится за границей. Услугами банка не пользуются длительное время. Она удивлена, что во время войны администрация финучреждения не предусмотрела возможность дистанционного закрытия счетов.

"Уважаемая администрация Ощадбанка, Я, обращаюсь к вам с жалобой по неудовлетворительному обслуживанию вашего банка. Уже больше двух лет я не пользуюсь картой вашего банка, поскольку нахожусь за пределами страны. Однако, я сталкиваюсь с большим трудом при попытках закрыть свой счет", — говорится в сообщении.

Украинка возмущена, что банк единственный, в котором нет возможности закрыть счет онлайн. В современном мире, где почти все услуги можно получить дистанционно, такое отсутствие онлайн-сервиса вызывает огромные неудобства для клиентов, особенно находящихся за границей, заявила женщина.

"Я настаиваю на том, чтобы администрация банка пересмотрела свои услуги и внедрила возможность закрытия счетов онлайн. Это значительно повысит уровень обслуживания клиентов и будет соответствовать современным стандартам банковской сферы. Надеюсь на ваше понимание и скорейшее решение этого вопроса", — отметила она в жалобе.

Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в Ощадбанке

Представители банка пока не отреагировали на жалобу и не дали объяснений по поводу усложненной процедуры закрытия карт.

Ранее с аналогичными жалобами обращались другие клиенты банка, рассказывая, как пришлось ехать ради закрытия счетов физлица-предпринимателя (ФЛП) в "горячие точки".

В финучреждении признали, что закрытие счета действительно возможно только в отделении, где он был открыт, однако есть исключение. Так, если на счете нет средств и отсутствует задолженность, то его можно закрыть в любом отделении.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, как перевыпустить банковскую карту за границей. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

Ранее мы писали, что украинка потеряла средства в терминале Ощадбанка, пытаясь оплатить коммунальные услуги с карты умершей матери. Возвратить средства оказалось целой проблемой, ведь подать заявление об их возврате можно только, вступив в наследство через полгода, а информация в терминале исчезает через три месяца.