Ощадбанк запровадив складний механізм закриття рахунків — деталі скарги клієнта

Банківська картка. Фото: oschadbank.ua

У державній фінустанові "Ощадбанк" запроваджено ускладнену процедуру закриття кредитних карт, які, як правило, нав'язують клієнтам. Зокрема, представники банку самовільно зобов'язують з'явитися саме в те відділення, де їх було видано.

Про це йдеться в одній зі скарг на сайті Minfin, де можна лишати відгуки про діяльність банків.

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Як зазначила одна з клієнток Ощадбанку, вона раніше відкрила картку в цій фінустанові для отримання заробітної плати. При цьому банк без її прохання відкрив кредитну картку. Під час спроби відмовитися оператор запевнив, що вона входить до тарифу і це зробити неможливо.

Згодом жінка заблокувала кредитку в мобільному застосунку "Ощад" та не користувалась кредитними коштами. Через певний час до неї зателефонував співробітник Ощадбанку з проханням розблокувати кредитку та пропозицією скористатись кредитними грошима.

Згодом взагалі зникла необхідність у продовженні користування карткою, адже змінила місце роботи. Жінка хотіла закрити картку, однак, виявилось, що це надто складно. Для цього треба знизити кредитний ліміт до нуля та закрити кредитну картку, яка була заблокована. При цьому працівниця банку заявила, що зробити це можна виключно у відділенні, де її видали. Після звернення на інформаційну лінію клієнтці розповіли, що це можна зробити будь-де. У підсумку представниця фінустанови погодилась знизити кредитну лінію картки, якою жінка жодного разу не користувалась, однак тільки за умови відвідин відділення.

"Я хотіла закрити рахунок, зробити це онлайн неможливо. Для закриття рахунку спершу треба закрити кредитку (яка у мене була заблокована і я жодного разу нею не скористалась). Працівниця банку зазначила, що кредитку можна закрити лише у тому відділенні, де відкривали, адже необхідно спершу знизити кредитний ліміт до 0 грн. На інформаційній лінії сказали, що закрити кредитку можна у будь-якому відділенні. Після донесення цієї інформації працівниця банку все ж погодилась знизити кредитний ліміт, але щоб закрити кредитку і рахунок треба ще раз прийти в банк. Також вона зазначила, що буде змушена писати пояснення на керівника, чому саме вона закривала кредитку", — написала українка.

Клієнтка зауважила, що досвід співпраці з Ощадбанком був негативний і такий підхід у роботі зі споживачами продуктів фінустанови є неприйнятним, адже зовсім не орієнтований на клієнта.

"Це неприйнятний досвід для сучасного банку! Ощадбанк має бути орієнтованим на клієнта, а не створювати штучні перешкоди для закриття рахунків та кредитних карток", — йдеться у скарзі.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Предстанивники Ощадбанку не відреагували на скаргу та не дали пояснень щодо ускладненої процедури закриття кредитних карток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Ощадбанк потрапив у скандал, пов'язаний із величезною комісією, яку клієнтам доводиться платити під час оплати комунальних послуг у відділенні. Пенсіонер та інвалід війни, який має другу групу інвалідності, висловив невдоволення через завищений комісійний збір при сплаті комунальних послуг через Ощадбанк. На його думку, банк стягує комісію у розмірі 200%, що є неприпустимим.

Також ми писали, що Ощадбанк запровадив нову послугу для своїх преміум-клієнтів. Йдеться про сервіс "Інвестиційні дослідження", що надасть детальний аналіз можливостей для підвищення ефективності інвестиційних рішень.