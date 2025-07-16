Срок действия карт Ощадбанка подошел к концу — как действовать клиентам за рубежом

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года в госфинучреждении "Ощадбанк" срок действия некоторых пластиковых карт подошел к концу и граждане потеряли доступ к счетам, в том числе те, кто находится за границей. В банке объяснили, как действовать беженцам в таком случае.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

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Потеря доступа к счетам клиентов Ощадбанка за рубежом

Некоторые граждане обращаются в банк с проблемой потери доступа к счетам. Так, одному из клиентов, который находится за рубежом, аннулировали карту.

Речь идет о счете, куда поступали пенсионные выплаты. С июля 2025 года банк попросил обратиться в отделение за оформлением новой пластиковой карты, тогда как это сделать сложно тем, кто был вынужден выехать из Украины из-за войны, отмечается в обращении.

Что советуют в Ощадбанке для беженцев

По словам сотрудника главного офиса Ощадбанка, согласно распоряжению финучреждения, во время военного положения ряд карт получил автоматическое продление с 1 июля до 31 декабря 2025 года. Речь идет о тех платежных картах, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022-го.

Однако некоторым клиентам необходимо заменить старые карты, прибыв лично в отделение банка. Речь идет о гражданах:

из числа внутренних переселенцев, срок действия карт которых установлен до 02/2022 включительно;

срок действия которых истек в течение февраля 2022-го — марта 2025-го и по которым в течение января — февраля 2025-го была осуществлена хотя бы одна финансовая операция с использованием карты в кассе банка, терминале, банкомате любого финучреждения в Украине.

В то же время, клиенты, которые являются владельцами карт, срок действия которых истек и сейчас находятся за рубежом, могут проверить возможность продления своих карт до конца года:

позвонив со своего финансового номера телефона в контакт-центр банка: 0442478418;

осуществив видеозвонок через сайт банка или через вайбер.

В частности, карты могут быть заблокированы и по другим причинам. Для предметной проверки карты, клиентам советуют также звонить с финансового номера по такому контакту: 0800210800.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы писали, кому из клиентов Ощадбанка необходимо актуализировать данные. В банке дали объяснение, кто должен чаще других обновлять персональную информацию.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке самостоятельно закрыть можно только некоторые виды платежных карт. Тогда как для остальных не предусмотрена возможность осуществления соответствующей процедуры онлайн.