Клієнти Ощадбанку мають оновити дані — які діють правила у 2025 році

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мають регулярно оновлювати персональні дані, щоб не втратити доступ до послуг. У фінустанові пояснили, кому та коли саме надсилають відповідну вимогу у 2025 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у Facebook.

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Коли клієнти Ощадбанку мають оновлювати дані у 2025 році

Як зазначають у фінустанові, згідно з правилами Національного банку України (НБУ), для клієнтів банків встановлена вимога з оновлення персональної інформації. Її проводять відповідно до чинного закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Частота прохання щодо надання відомостей прив'язана до ступеня ризику ділових відносин з громадянами. У зв'язку з цим, декому може надходити вимога щодо подачі актуальної інформації частіше, але не більше, ніж раз на рік. А саме:

ризик ділових відносин з клієнтом високий — один раз на рік;

ризик ділових відносин середній — один раз на три роки;

підозри відсутні — один раз на пʼять років.

Згідно з правилами, громадяни, яким надійде відповідне прохання у мобільний застосунок чи вебверсію "Ощад/24", мають пройти відповідну процедуру.



"...банк зобов’язаний вживати заходи для належної перевірки й забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, а також інформації про клієнта на підставі наданих ним офіційних документів або їхніх копій", — йдеться у поясненні.

Клієнти отримують повідомлення про вимогу подати інформацію за 30 днів до виникнення такої необхідності.

Як пройти процедуру актуалізації інформації

Громадяни можуть актуалізувати відомості у відділенні банку або дистанційно. Зокрема, в "Ощад24" необхідно:

відкрити повідомлення про потребу оновити дані;

знайти пункт "Ще";

обрати свій профіль;

перечитати свою інформацію, подану раніше;

підтвердити або додати у разі появи змін.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку, які потрапили до рук шахраїв через фішингові сайти чи через інші способи, мають звертатися до кіберполіції. Там навели необхідні контакти.

Також повідомляли про зарплати в Ощадбанку. Зокрема, очільнику фінустанови виплачують по 1 млн грн та премію у 4,2 млн грн (без сплати податків).