Помощь беженцам в Польше — украинцы могут получить новые выплаты до 3,5 тыс. злотых

Беженцы в Польше смогут получить до 3,5 тыс. злотых — условия программы
В Польше для украинцев доступна новая денежная помощь. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев со статусом PESEL UKR.
Об этом сообщает издание Yavp.pl.
Детальнее о помощи для украинцев в Польше
Речь идет о проектах под названием "Wspólnie do niezależności", действующих в нескольких польских воеводствах. Их реализуют с помощью Польского Красного Креста и Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Подавать заявки на получение средств могут лица, проживающие в центрах коллективного проживания в следующих воеводствах Польши:
- Куяво-Поморскому;
- Нижнесилезском;
- Лодском;
- Люблинском;
- Опольском;
- Мазовецком;
- Поморском;
- Подкарпатском;
- Свентокшиском.
Размер денежной помощи для беженцев
Финподдержку предоставляют украинским семьям для переезда в арендуемое жилье. Помощь выдают:
- на оплату квартиры;
- покупку необходимой мебели;
- бытовой техники;
- для решения других вопросов, связанных с арендой.
Максимальный размер денежной помощи — 3,5 тыс. злотых на семью. Сумма зависит от количества людей:
- Комната для одного человека — до одной тысячи злотых;
- Дом/квартира для одного или двух человек — до 2,2 тыс. злотых;
- Дом/квартира для трех или четырех человек — до 2,8 тыс. злотых;
- Дом/квартира для пяти и более человек — до 3,5 тыс. злотых.
Такая помощь будет выплачиваться в течение шести месяцев, однако с покрытием 100% стоимости аренды в первую выплату.
Для того, чтобы подать заявки на участие в программе:
Что еще стоит знать
Напомним, в Швейцарии украинские граждане могут получать выплаты в 2 тыс. евро в месяц. Правительство страны объявило конкурс на предоставление стипендий.
Также мы сообщали, что украинские беженцы в Чехии могут получить от правительства гуманитарную и финансовую помощь. Максимально гражданам выплачивается 7,3 тыс. крон в 2024 году.
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