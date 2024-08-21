Помощь беженцам в Польше — украинцы могут получить новые выплаты до 3,5 тыс. злотых

Польские злотые. Фото: Yavp.pl

В Польше для украинцев доступна новая денежная помощь. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев со статусом PESEL UKR.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

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Детальнее о помощи для украинцев в Польше

Речь идет о проектах под названием "Wspólnie do niezależności", действующих в нескольких польских воеводствах. Их реализуют с помощью Польского Красного Креста и Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Подавать заявки на получение средств могут лица, проживающие в центрах коллективного проживания в следующих воеводствах Польши:

Куяво-Поморскому;

Нижнесилезском;

Лодском;

Люблинском;

Опольском;

Мазовецком;

Поморском;

Подкарпатском;

Свентокшиском.

Размер денежной помощи для беженцев

Финподдержку предоставляют украинским семьям для переезда в арендуемое жилье. Помощь выдают:

на оплату квартиры;

покупку необходимой мебели;

бытовой техники;

для решения других вопросов, связанных с арендой.

Максимальный размер денежной помощи — 3,5 тыс. злотых на семью. Сумма зависит от количества людей:

Комната для одного человека — до одной тысячи злотых;

Дом/квартира для одного или двух человек — до 2,2 тыс. злотых;

Дом/квартира для трех или четырех человек — до 2,8 тыс. злотых;

Дом/квартира для пяти и более человек — до 3,5 тыс. злотых.

Такая помощь будет выплачиваться в течение шести месяцев, однако с покрытием 100% стоимости аренды в первую выплату.

Для того, чтобы подать заявки на участие в программе:

от Красного Креста, необходимо заполнить заявку по ссылке;

для РСРМ — внести данные по этой ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Швейцарии украинские граждане могут получать выплаты в 2 тыс. евро в месяц. Правительство страны объявило конкурс на предоставление стипендий.

Также мы сообщали, что украинские беженцы в Чехии могут получить от правительства гуманитарную и финансовую помощь. Максимально гражданам выплачивается 7,3 тыс. крон в 2024 году.