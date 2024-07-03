Работа в Германии — сколько украинских беженцев смогли трудоустроиться

Люди работают на предприятии. Фото: Freepik

В Федеральном агентстве по трудоустройству Германии обнародовали данные о количестве беженцев из Украины, работающих в 2024 году. Также известно, сколько украинцев получают социальные выплаты.

Об этом информирует издание Tagesschau, ссылаясь на ответ агентства.

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Сколько беженцев в Германии работают

Как отмечается, из более чем одного миллиона украинских беженцев в Германии количество лиц трудоспособного возраста превышает 800 тысяч. Однако лишь около четверти из них работают.

"С начала войны в феврале 2022 года население с украинским гражданством в Германии выросло на 1,1 миллиона человек и к апрелю 2024 года составило около 1,3 миллиона. Большинство украинских беженцев — женщины и дети. Из 855 415 украинцев трудоспособного возраста почти две трети (541 927) — женщины", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в апреле в стране проживало 289 тыс. детей и подростков в возрасте до 15 лет, 117 тыс. пожилых людей в возрасте от 65 лет. Они считаются нетрудоспособными.

Как свидетельствует информация Министерства труда, постоянную работу имеют 187 тыс. украинцев, 47 тыс. — имеют временную работу. То есть в общей сложности 234 тысячи работающих украинцев.

Сколько украинцев получают соцвыплаты

Социальные выплаты получают более 723 тысяч украинцев, среди них есть и приехавшие в ФРГ еще до полномасштабной войны. Таковы данные по состоянию на февраль 2024 года.

Более 506 тыс. человек — люди трудоспособного возраста, среди них примерно две трети — женщины.

Число льготников. Источник: Tagesschau

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше с 1 июля 2024 года планово повысится минимальная заработная плата. Учитывая это, у работающих официально украинских беженцев вырастут доходы.

Также мы писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня приняла резолюцию об официальном предоставлении украинским пенсионерам статуса пенсионера в странах Европы, где они проживают. Соответственно, пенсии они будут получать в этих странах.