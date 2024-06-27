Біженцям з України заплатять за повернення додому — у ПАРЄ ухвалили рішення

Європейська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала 27 червня ідею введення фінансових виплат українським біженцям для стимулювання їх повернення до України після закінчення війни. Ця ініціатива передбачає, що допомога буде надаватись українцям, які повертаються додому, ймовірно, за рахунок бюджетів країн-членів Європейського Союзу.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

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Скільки платитимуть українцям за повернення додому

"Після закінчення бойових дій українці, які повертатимуться жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", — заявив нардеп.

Суми та порядок можливих виплат наразі залишаються невідомими.

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Важливо зазначити, що рішення ПАРЄ мають рекомендаційний характер, однак вони можуть реально впливати на ухвалення остаточних рішень на рівні ЄС або окремих країн-членів блоку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, німецька опозиційна партія ХДС/ХСС запропонувала вжити більш жорстких заходів щодо українських біженців, які перебувають в Німеччині без роботи. Політики просять або запропонувати українцям працювати, або виїхати з країни.

Ми також писали, що Державна податкова служба України найближчим часом отримає можливість доступу до інформації про стан банківських рахунків українців за кордоном. Глобальний Форум ОЕСР надав позитивну оцінку щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою й захисту даних для автоматичного обміну.