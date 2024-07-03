Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Біженці у Німеччині — скільки українців мають роботу у 2024 році arrow

Біженці у Німеччині — скільки українців мають роботу у 2024 році

3 липня 2024 10:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Німеччині — скільки українських біженців змогли працевлаштуватися
Люди працюють на підприємстві. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Федеральному агентстві з працевлаштування Німеччині оприлюднили дані щодо кількості біженців з України, які мають роботу у 2024 році. Також відомо, скільки українців отримують соціальні виплати.

Про це інформує видання Tagesschau, посилаючись на відповідь агенції.

Читайте також:

Скільки біженців у Німеччині мають роботу

Як зазначається, з-поміж понад одного мільйона українських біженців у Німеччині кількість осіб працездатного віку перевищує 800 тисяч. Проте лише близько чверті з них мають роботу.

"З початку війни в лютому 2022 року населення з українським громадянством у Німеччині зросло на 1,1 мільйона осіб і до квітня 2024 року склало близько 1,3 мільйона. Більшість українських біженців з війни — жінки та діти. З 855 415 українців працездатного віку майже дві третини (541 927) — жінки", — йдеться у повідомленні.

За даними агентства, у квітні в країні проживало 289 тис. дітей і підлітків віком до 15 років, 117 тис. людей похилого віку віком від 65 років. Вони вважаються непрацездатними.

Як свідчить інформація Міністерства праці, постійну роботу мають 187 тис. українців, 47 тис. — мають тимчасову роботу. Тобто загалом 234 тисячі українців, які працюють.

Скільки українців отримують соцвиплати

Соціальні виплати отримують понад 723 тисячі українців, серед них є і такі, що приїхали до ФРН ще до повномасштабної війни. Такі дані станом на лютий 2024 року.

Більш ніж 506 тис. осіб — люди працездатного віку, з-поміж них приблизно дві третини — жінки.

 

виплати Німеччина
Число пільговиків. Джерело: Tagesschau

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі з 1 липня 2024 року планово підвищиться мінімальна заробітна плата. З огляду це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.

Також ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи 27 червня ухвалила резолюцію про офіційне надання українським пенсіонерам статусу пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. Відповідно, пенсії вони також будуть отримувати у цих країнах.

Німеччина зарплати виплати робота біженці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони