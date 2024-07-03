Робота в Німеччині — скільки українських біженців змогли працевлаштуватися

Люди працюють на підприємстві. Фото: Freepik

У Федеральному агентстві з працевлаштування Німеччині оприлюднили дані щодо кількості біженців з України, які мають роботу у 2024 році. Також відомо, скільки українців отримують соціальні виплати.

Про це інформує видання Tagesschau, посилаючись на відповідь агенції.

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Скільки біженців у Німеччині мають роботу

Як зазначається, з-поміж понад одного мільйона українських біженців у Німеччині кількість осіб працездатного віку перевищує 800 тисяч. Проте лише близько чверті з них мають роботу.

"З початку війни в лютому 2022 року населення з українським громадянством у Німеччині зросло на 1,1 мільйона осіб і до квітня 2024 року склало близько 1,3 мільйона. Більшість українських біженців з війни — жінки та діти. З 855 415 українців працездатного віку майже дві третини (541 927) — жінки", — йдеться у повідомленні.

За даними агентства, у квітні в країні проживало 289 тис. дітей і підлітків віком до 15 років, 117 тис. людей похилого віку віком від 65 років. Вони вважаються непрацездатними.

Як свідчить інформація Міністерства праці, постійну роботу мають 187 тис. українців, 47 тис. — мають тимчасову роботу. Тобто загалом 234 тисячі українців, які працюють.

Скільки українців отримують соцвиплати

Соціальні виплати отримують понад 723 тисячі українців, серед них є і такі, що приїхали до ФРН ще до повномасштабної війни. Такі дані станом на лютий 2024 року.

Більш ніж 506 тис. осіб — люди працездатного віку, з-поміж них приблизно дві третини — жінки.

Число пільговиків. Джерело: Tagesschau

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі з 1 липня 2024 року планово підвищиться мінімальна заробітна плата. З огляду це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.

Також ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи 27 червня ухвалила резолюцію про офіційне надання українським пенсіонерам статусу пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. Відповідно, пенсії вони також будуть отримувати у цих країнах.