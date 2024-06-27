Пенсії в Європі — українські пенсіонери отримають спеціальний статус за кордоном

Європейська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер, 27 червня, ухвалила резолюцію про офіційне надання українським пенсіонерам статусу пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. Відповідно, пенсії вони також будуть отримувати у цих країнах.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Отже, українським пенсіонерам має бути офіційно наданий статус пенсіонера в країнах Європи, де вони проживають. А відповідно, вони мають отримувати пенсії в цих країнах, — повідомив нардеп.

Гончаренко також зазначив, що це рішення покращить соціальне забезпечення літніх людей, включаючи медичну допомогу. Медичні послуги мають включати невідкладну допомогу та необхідне лікування захворювань.

Джерело: t.me/oleksiihoncharenko

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПАРЄ також підтримала ідею введення фінансових виплат українським біженцям для стимулювання їх повернення до України після закінчення війни. Це передбачає, що допомога буде надаватись українцям, які повертаються додому, ймовірно, за рахунок бюджетів країн-членів Європейського Союзу.

Ми також писали, що Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про створення спеціального трибуналу над Росією. Було багато дискусій, як правильно сформулювати повноваження щодо трибуналу для Росії, однак наразі вже йде вже робота.