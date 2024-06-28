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У Польщі зросте "мінімалка" з 1 липня — як зміняться доходи українців

28 червня 2024 09:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати у Польщі — як зміниться мінімалка з 1 липня
Злоті у руках. Фото: shoppingpl.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Польщі з 1 липня 2024 року планово підвищиться мінімальна заробітна плата. З огляду це, в українських біженців, які працюють офіційно, зростуть доходи.

Про це інформує Mostmedia.io.

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Як зміниться "мінімалка" з 1 липня

Очікується, що з наступного місяця рівень мінімальної заробітної плати у Польщі збільшиться на 1,4%. Тобто мінімальний гарантований державою дохід громадян зросте до 4,3 тис. злотих (до сплати податків). Водночас, рівень мінімальної годинної ставки за роботу за цивільно-правовими договорами дорівнюватиме 28,1 злотих.

Згідно з нормами законодавства Польщі, наступне підвищення відбудеться з 1 січня 2025 року. За планами, рівень "мінімалки" зросте ще на 7,6%. Гарантована сума доходів громадян підвищиться до 4626 злотих брутто. Рівень мінімальної годинної ставки зросте до 30,2 злотих.

Хоч уряд Польщі щороку підвищує рівень мінімальної зарплати, темпи зростання "мінімалки" знизяться після різкого стрибка на початку поточного року. Так, у січні мінімальна зарплата підвищилась відразу 17,8%.

Скільки заробляють українці у Польщі

Як свідчить нещодавнє дослідження, опубліковане РАР, зарплата більш ніж половини опитаних біженців коливається в межах мінімальної. Більшість українців у Польщі заробляють не більше 5 тис. злотих на місяць, тобто у перерахунку трохи більше 48,3 тис. гривень. Опитані розповіли, що їм доводиться заощаджувати, жити скромно та користуватися пільгами.

Українці витрачають не більше 1 тис. злотих на місяць (близько 9,6 тис. гривень). 48% біженців живуть на суму, що не перевищує 500 злотих (4,83 тис. гривень) на місяць.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що польський президент Анджей Дуда підписав закон, який скорочує надання пільг українським біженцям. Відтепер більшість коштів, які надавались раніше, будуть доступні емігрантам з України тільки у разі, якщо їх дитина ходить до польської школи. 

Також повідомлялося, що українців запрошують на роботу пакувальниками книжок на склад у Польщі, є можливість сидячої роботи. Роботодавець обіцяє безкоштовно надати комфортабельне житло та смачний обід, а також зарплату від 53 до 75 тисяч гривень.

Польща
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біженці

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