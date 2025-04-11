Экспорт зерновых — сколько продукции продала Украина в марте 2025 года

Сбор урожая зерна. Фото: УНИАН

Из Украины в марте 2025 года было экспортировано более 5 млн тонн аграрной продукции. Бюджет пополнился на 2,1 млрд долларов, в то же время сумма общего экспорта зафиксировалась на отметке в 3,6 млрд долларов.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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Как отмечается, определяющими для экспорта была такая продукция:

кукуруза — 514 млн долларов (экспортировано 2,4 млн тонн);

подсолнечное масло — 503 млн долларов (441 тыс. тонн);

пшеница — 254 млн долларов (1,1 млн тонн);

соевые бобы — 150 млн долларов (370 тыс. тонн);

мясо птицы — 95 млн долларов (41 тыс. тонн).

"Аграрный сектор остается опорой украинской экономики, обеспечивая более половины валютных поступлений страны в условиях войны. Наши производители продолжают демонстрировать конкурентоспособность на мировом рынке", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Как отмечается, средние экспортные цены на основные товары в первый месяц весны, если считать за тонну, были такими:

кукуруза — 215 долл.;

подсолнечное масло — 1 141 долл.

пшеница — 225 долл.;

соевые бобы — 407 долл.;

мясо птицы — 2 300 долл.

Украинский экспорт в целом дорожал на фоне изменений с ценовой конъюнктурой на глобальном рынке. Основными торговыми партнерами Украины в мартовской экспортной кампании были:

Турция — экспортировала из Украины агропродукции на 270,8 млн долларов;

Италия — 171,1 млн долларов;

Испания — 170,4 млн долларов;

Египет — 162,4 млн долларов;

Нидерланды — 121,6 млн долларов.

Ранее стало известно о намерениях Европейского Союза отказаться от свободной торговли с Украиной после 5 июня 2025 года. Это означает, что наша страна будет торговать со странами блока по довоенным условиям.

Также мы рассказывали, что во Всеукраинском аграрном совете предложили правительству ввести новый принцип принцип бронирования аграриев. Подробности рассказал заместитель председателя совета Денис Марчук.