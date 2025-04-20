Посевная 2025 — сколько гектаров засеяли аграрии в апреле

Комбайны в поле. Фото: УНИАН

В Украине аграрии по состоянию на 18 апреля 2025 года засеяли 1 247,2 тысячи гектаров полей. Речь о посеве яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Как продолжается посевная кампания

Отмечается, что посевная кампания продолжается в 13 областях нашей страны. Сейчас наибольшая площадь посевов приходится на:

ячмень — 656,2 тыс. га;

яровую пшеницу — 169,4 тыс. га;

горох — 189,4 тыс. га;

овес — 139,5 тыс. га;

кукуруза — 69,5 тыс. га.

Также в ведомстве сообщили, что:

подсолнечником засеяно 244 тыс. га;

сахарной свеклой — 142,6 тыс. га;

соей — 16,1 тыс. га.

"Всего в 2025 году запланировано засеять около 5,7 миллиона гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024-го. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тысячи гектаров", — отметили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

О чем еще стоит знать

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН спрогнозировала, что урожай 2025 года в Украине будет одним из худших за последние пять лет.

"В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего за последние пять лет. Что обусловлено влиянием военных действий", — пояснили в организации.

Напомним, недавно в Минагрополитики рассказали, повлияют ли заморозки и снегопады в апреле на посевную кампанию. Узнавайте также, сколько заработала Украина на экспорте зерновых в марте 2025 года.