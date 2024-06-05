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Биткоин может стать второй валютой США — мнение криптоаналитиков

5 июня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Рост цены криптовалюты в 2024 году
Биткоины на кошельке с долларами и кредитными картами. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Некоторые страны должны задуматься о введении биткоина в качестве второй национальной валюты. Ведь криптовалюта — ценный актив, способный защитить государство в условиях глобальной экономической нестабильности.

Об этом на ютуб-канале All-In рассказал руководитель венчурной компании Social Capital, миллиардер Чамат Палихапития.

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Чамат Палихатития прогнозирует, что ближе к октябрю 2025 года стоимость биткоина может возрасти до 500 тысяч долларов США. И тогда на фоне обесценивания американской валюты, у BTC появятся неплохие возможности.

Венчурный инвестор Чамат Палихапития
Венчурный инвестор Чамат Палихапития. Фото: скриншот видео

Миллиардер отметил: концепцию принятия цифрового золота ему объяснил основатель кастодиана, аргентинский предприниматель Xapo Венсес Касарес. По мнению последнего, эта концепция, вероятно, вскоре будет воплощена в США. Хотя страна довольно скептически относится к цифровому золоту.

В свою очередь Палихапития объяснил принцип бивалютной системы со ставкой на первую криптовалюту. Обычные средства будут для повседневных расходов — магазинных покупок и оплаты бытовых услуг. А биткоин подойдет тем, кто ищет надежный актив, имеющий остаточную стоимость.

К слову, в мире две страны, где биткоин признан законным платежным средством — Центральноафриканская Республика и Сальвадор.

Ранее гендиректор компании Factor Питер Брандт предположил, что биткоин будет стоить 130-150 тысяч долларов. Это произойдет, если цена первой криптовалюты будет подражать траектории прошлых бычьих циклов после халвинга.

Также мы сообщали, что хакеры обокрали известную японскую криптовалютную биржу DMM Bitcoin на 4502,9 биткоина. Компания потеряла около 305 миллионов долларов.

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