Діяч індустрії Самсон Моу спрогнозував зростання вартості біткоїна до мільйона доларів

Самсон Моу на тлі монет біткоїна. Фото: happycoin.club

У майбутньому біткоїн коштуватиме мільйон доларів. Питання лише в тому, коли це станеться.

Таку думку висловив у середу, 29 травня, в пості в соцмережі Х (раніше Twitter) генеральний директор компанії JAN3, що займається прискоренням впровадження біткоїна через розвиток інфраструктури та фінансових послуг, Самсон Моу.

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$1.0M #Bitcoin is a when, not an if. — Samson Mow (@Excellion) May 28, 2024

Прогнози Моу щодо подорожчання BTC

За даними видання U°TODAY, Моу прогнозує криптовалюті позитивне майбутнє, базуючи свої прогнози на поточній динаміці попиту та пропозиції біткоїна. Він зазначає, що попит на першу криптовалюту значно перевищує її наявну пропозицію.

Важливу роль відіграють спотові ETF — фінансові інструменти, завдяки яким інвестори можуть отримати доступ до BTC без прямого володіння активом через традиційні ринки. За останніми даними, зараз біткоїн EFT утримують більше мільйона біткоїнів, тобто близько 5% від загального обсягу пропозиції, що перебуває в обігу.

Ще одним показником стійкого попиту є значний приплив біткоїнів на біржі.

Також Моу відзначає, що у випадку з біткоїном важливий "ефект Веблена" — явища, при якому попит на товар усупереч економічній теорії зростає зі збільшенням його ціни. На його думку, зростання цін може викликати інтерес та інвестиції в BTC.

Нагадаємо, за прогнозом співзасновника Twitter Джека Дорсі, у 2030 році біткоїн коштуватиме більше мільйона доларів.

Також ми повідомляли, що через хакерські атаки відома японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin втратила понад 4 500 BTC, тобто близько 305 мільйонів доларів.