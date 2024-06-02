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Вивели біткоїнів на 305 млн доларів — хакери обікрали відому криптобіржу

2 червня 2024 04:05
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Інна Буряк
редактор
Криптобіржу DMM Bitcoin зламали на 300 мільйонів доларів
Цифрова монета біткоїн. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Хакери обікрали відому японську криптовалютну біржу DMM Bitcoin на 4502,9 біткоїна. Компанія втратила близько 305 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CoinDesk у п'ятницю, 31 травня.

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Платформа підтвердила атаку та оголосила, що вжила заходів для запобігання подальшим відтокам. Представники компанії запевнили, що клієнтам компенсують втрати.

"Будь ласка, будьте впевнені, що ми забезпечимо еквівалентну суму BTC, еквівалентну відтоку, за підтримки компаній групи та гарантуємо повну суму", — зазначили в DMM Bitcoin.

Криптобіржа обмежила спотові покупки та попередила про можливу затримку виведення єн. Деталі злому не повідомляються.

Нагадаємо, що медична технологічна компанія Semler Scientific купила 581 BTC, що становить 40 мільйонів доларів. Медики зазначили, що біткоїн є надійним засобом заощадження та привабливою інвестицією. Саме тому BTC обрали основним резервним активом.

Також ми повідомляли, що нещодавно помітили падіння ціни біткоїна на понад 3%. Це пов'язано з несподіваними переміщеннями великих сум біткоїнів збанкрутілої біржі Mt.Gox.

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