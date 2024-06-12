Пенсии тех, кто работает — в Кабмине уточнили детали финансирования

Пожилые люди. Фото: Freepik

Работающие пенсионеры, которым условно увеличили пенсии еще в апреле, только в июне 2024 года получат повышенные выплаты. Пенсионный фонд произведет окончательные начисления после получения информации об уплате единого взноса за первый квартал года.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Особенности начисления пенсий в июне

Больший размер пенсий граждане получат, ведь начислят сумму за два предыдущих месяца, начиная с апреля.

При этом не все получат перерасчет пенсий. Его осуществят только тем пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсионных выплат продолжали работать по состоянию на начало марта 2024 года. Кроме того,

имеют не менее 24 месяцев страхового стажа;

проработали не менее 24 месяцев, после назначения/предыдущего перерасчета прошло два года.

В то же время работающие пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, будут иметь право на перерасчет исключительно при достижении пенсионного возраста.

Пенсионный фонд произведет перерасчет пенсий в автоматическом режиме без необходимости обращения или представления дополнительных документов.

Тем, кто имеет менее 24 месяцев страхового стажа на 1 марта текущего года перерасчет произведут по другим условиям:

с учетом только приобретенного стажа;

зарплата для исчисления выплаты не меняется.

Суммы, которые получат в итоге пенсионеры, будут разными. Пенсия индивидуальна для каждого, ведь зависит от страхового стажа и какой заработок был во время работы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине несколько раз повышали пенсии, минимально выплата должна была вырасти на 100 гривен. Однако есть граждане, которых обновление пенсий не коснулось.

Также мы писали, что граждане имеют право на доплаты за сверхурочный стаж, их начисляют за каждый год переработки. В 2024 году размер доплаты вырос в связи с повышением прожиточного минимума.