Повышение пенсий в июне — у кого вырастут выплаты на 800 грн

Женщины пенсионного возраста в парке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине работающие пенсионеры, которым в апреле осуществили перерасчет пенсий, получат повышенные выплаты в июне 2025 года. Ожидается, что обновление выплат коснется более полумиллиона граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Соответствующий перерасчет выплат произошел на основе части 4 статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Пенсионном фонде объяснили, что речь идет о невыплаченных суммах повышений, осуществленных в апреле 2025 года, гражданам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, из-за определенных правил украинского законодательства.

Выплаты были пересчитаны для граждан, у которых по состоянию на начало марта было приобретено два года дополнительного страхового стажа после выхода на пенсию. Кроме того, пересмотрели пенсионные выплаты тем, у кого было в наличии менее двух лет стажа, однако с момента назначения или предыдущего пересмотра выплат прошло более 24 месяцев.

По данным ПФУ, такие двухмесячные задержки происходят ежегодно из-за правил поступления данных об уплате единого взноса за первый квартал текущего года. В связи с этим пенсионерам, которые попали под перерасчет, выплатят дополнительные суммы сразу за два месяца (апрель-май).

"Дата проведения перерасчета работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года (срок подачи отчетов — до 10 мая)", — говорится в пояснении фонда.

Какие суммы должны получить работающие пенсионеры

В июне большие суммы начислят для 629 тыс. пенсионеров из 2,8 млн человек, которые не прекращают трудовую деятельность на заслуженном отдыхе. По информации ПФУ, такие граждане имеют средний размер пенсии в 6,3 тыс. грн.

Дополнительные суммы выплат для граждан пожилого возраста, которые работают, будут индивидуальны. В частности, в региональном управлении ПФУ в Черниговской области уже раскрыли некоторые данные по начислению пенсий такой категории граждан.

Там отметили, что в апреле осуществили перерасчет с последующей выплатой средств в июне для более 10 тысяч украинцев. В частности, около 9 тыс. пенсионеров выплатят в среднем на 200 грн больше благодаря приобретенному стажу после назначения или перерасчета (то есть за два месяца — 400 грн).

Для около 3 тыс. человек начислят на 400 грн больше из-за учета страхового стажа и заработной платы после пересмотра выплат (вместе 800 грн за апрель-май).

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде дали объяснение, как размер пенсии граждан зависит от официального дохода в течение трудовой деятельности. Также уточнили, какие периоды страхового стажа стоит брать для расчета пенсии.



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