Цены на картофель в 2024 году — на рынке фиксируют рекордное подорожание

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине 2024 год оказался крайне неурожаен на картофель из-за неблагоприятной погоды. В связи с этим цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

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Динамика цен на картофель в Украине

Согласно анализу, цены на картофель растут рекордными темпами. Только за сентябрь текущего года зафиксировано заметное повышение — на 5,72 гривны или почти на 26%. Сейчас средняя стоимость обычного картофеля составляет 27,88 гривны за килограмм.

Цены на картофель. Источник: Минфин

Если сравнивать цену с предыдущим сезоном, то результат еще более впечатляющ как для аграрной страны. Картофель подорожал более чем в три раза или более чем на 200%. Так, по данным аналитического портала, 1 октября 2023 года килограмм картофеля продавали за 8,89 гривны.

Цены на картофель. Источник: Минфин

Выросла стоимость и молодого и розового картофеля против сентябрьского показателя:

цена на молодой картофель — выросла с 26,20 до 39,90 гривны за килограмм;

стоимость розового картофеля — подскочила с 25,41 до 29,86 гривны за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине оставался устойчивым, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и рост инфляции. Частично это продиктовано понижением длительности воздушных тревог и влиянием курсового фактора.

Также мы писали, что в сентябре резко подорожала свинина, цена на которую выросла до 203,5 грн/кг. Также подскочили цены на курятину и говядину на 2% и 3,3% соответственно.