Ощадбанк не выдает кредиты военным для установки солнечных панелей — детали

Бойцы жалуются на дискриминацию в Ощадбанке — детали энергопрограммы
Военнослужащие жалуются на дискриминацию в "Ощадбанке" при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.
Ощадбанк не выдает бойцам кредиты для установления СЭС
Как рассказал военный, он подал заявку на сайте финучреждения на получение кредита на установку солнечных электростанций. Его проконсультировали и записали на встречу в отделении, зная, что он военный.
Однако, когда прибыл в отделение, был крайне удивлен неосведомленностью работников относительно соответствующей программы и фактом отказа в предоставлении кредита.
"Дискриминация военнослужащих и их семей. Подал заявку на сайте банка на получение кредита на установление СЭС. Меня проконсультировали, во время консультации я сообщил, что я военный. Записали на встречу в отделении, сегодня прибыл в отделение, и началось самое интересное: 1. Работники не владеют вопросом, читают бумажку, чтобы самим узнать программу. 2. И после того, как я сказал, что я военный начали, говорить, что на селекторные сказали: военным и членам их семей такой кредит не выдается!!!" — написал он.
Затем работники показали соответствующую бумагу с условиями кредита раздела "Исключения".
"Интересная программа, самое интересное, что в анонсе от Государства такие исключения не фигурировали. Видимо, такое отношение к военным непосредственно в Ощадбанке", — сообщил боец.
Военный попросил предоставить в публичный доступ общие условия от государства и исключения и не является ли их личной инициативой.
"Деньги платятся поставщику энергооборудования, которое располагается на участке, принадлежащем владельцу — гражданину Украины, который на свой страх и риск готов взять кредит, хоть беспроцентный и вместе с Государством тянуть бремя войны к победе", — добавил он.
Что говорят в Ощадбанке
Сотрудник головного офиса Ощадбанка ответил на жалобу, отметив, что в соответствии с условиями кредитования, военнослужащие и члены их семей не могут получить кэш-кредит по данной программе.
"Государство анонсировало общие условия кредитования, но к сожалению, по нему действительно есть исключение. Простите, что об этом вам не сообщили сразу. Что касается консультации сотрудников, мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить подготовку наших работников и обеспечить их необходимой информацией для надлежащего обслуживания клиентов", — сообщили в банке.
Также посоветовали не путать потребительский кредит с капитальными инвестициями.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.
Также мы писали, что Нацбанк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.
Читайте Новини.LIVE!