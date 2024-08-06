Ощадбанк не выдает кредиты военным для установки солнечных панелей — детали

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие жалуются на дискриминацию в "Ощадбанке" при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Как рассказал военный, он подал заявку на сайте финучреждения на получение кредита на установку солнечных электростанций. Его проконсультировали и записали на встречу в отделении, зная, что он военный.

Однако, когда прибыл в отделение, был крайне удивлен неосведомленностью работников относительно соответствующей программы и фактом отказа в предоставлении кредита.

"Дискриминация военнослужащих и их семей. Подал заявку на сайте банка на получение кредита на установление СЭС. Меня проконсультировали, во время консультации я сообщил, что я военный. Записали на встречу в отделении, сегодня прибыл в отделение, и началось самое интересное: 1. Работники не владеют вопросом, читают бумажку, чтобы самим узнать программу. 2. И после того, как я сказал, что я военный начали, говорить, что на селекторные сказали: военным и членам их семей такой кредит не выдается!!!" — написал он.

Затем работники показали соответствующую бумагу с условиями кредита раздела "Исключения".

"Интересная программа, самое интересное, что в анонсе от Государства такие исключения не фигурировали. Видимо, такое отношение к военным непосредственно в Ощадбанке", — сообщил боец.

Военный попросил предоставить в публичный доступ общие условия от государства и исключения и не является ли их личной инициативой.

"Деньги платятся поставщику энергооборудования, которое располагается на участке, принадлежащем владельцу — гражданину Украины, который на свой страх и риск готов взять кредит, хоть беспроцентный и вместе с Государством тянуть бремя войны к победе", — добавил он.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник головного офиса Ощадбанка ответил на жалобу, отметив, что в соответствии с условиями кредитования, военнослужащие и члены их семей не могут получить кэш-кредит по данной программе.

"Государство анонсировало общие условия кредитования, но к сожалению, по нему действительно есть исключение. Простите, что об этом вам не сообщили сразу. Что касается консультации сотрудников, мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить подготовку наших работников и обеспечить их необходимой информацией для надлежащего обслуживания клиентов", — сообщили в банке.

Также посоветовали не путать потребительский кредит с капитальными инвестициями.

Скриншот. Источник: Сбербанк

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.

Также мы писали, что Нацбанк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.