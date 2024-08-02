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Бойцы просят Ощдбанк не отвлекать от работы звонками

2 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк надоедает бойцам на фронте звонками — детали жалобы
Телефон в руке. Фото: oda.zht.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", которые защищают страну на фронте, жалуются на надоедливые звонки работников банка. Так, причиной обращений к военнослужащему стала задолженность в 120 гривен.

Об этом говорится на портале Finance.ua.

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Детали жалобы клиента Ощадбанка

Как пояснил военный в жалобе, он несет службу на территориях, где не всегда есть связь, однако работникам банка удается дозвониться, чтобы в очередной раз напомнить об уплате долга по "карте Киевлянина".

"С начала полномасштабной войны нахожусь в рядах ВСУ. Связь здесь через раз. Но Ощадбанк может дозвониться, как только появляется связь! Напоминают о задолженности в 120 грн по карте Киевлянина. Это именно та сумма, которая спасет весь Ощадбанк", — написал боец.

Мужчина отметил, что поскольку находится на передовой, нет возможности приехать для погашения суммы долга, однако работникам финучреждения сложно это осознать.

"На горячей линии парнишка (сидящий тихонько в офисе и почему-то не защищающий Государство) упрямо говорит погасить задолженность иначе будем звонить! И никого не интересует, что у людей нет возможности даже до города добраться, не говоря о банке. Псевдопатриоты!", — подчеркнул военный.

Запрет на взыскание долгов с военных

Как известно, Верховная Рада в 2022 году приняла изменения в закон "О потребительском кредитовании", касающиеся урегулирования просроченной задолженности. Во время военного положения законодательство запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

В то же время, муниципальная "Карта киевлянина" от столичных властей не является кредитной, а именной электронной пластиковой картой. Она работает как обычная платежная банковская карта. Прежде всего, предоставляет возможность пользоваться льготами и скидками. Ею можно оплачивать проезд в метро или наземном муниципальном транспорте.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба к Ощадбанку. Источник: finance.ua

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.

Ранее мы писали, что Ощадбанк в рамках финансового мониторинга блокирует карты клиентам, называя "арестом исполнительной службы". Клиенты жалуются, что на самом деле речь идет не об аресте, так что банк требует документы по подтверждению доходов.

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