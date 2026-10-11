Пособие по безработице: о каких изменениях необходимо уведомить государство

Женщина заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, состоящие на учете в службе занятости и получающие пособие по безработице, должны сообщать карьерному консультанту об изменениях, которые могут повлиять на их статус или право на государственную поддержку. На это отводится три рабочих дня, а за нарушение правил возможны финансовые последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Донецкий областной центр занятости.

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О каких изменениях необходимо сообщать в службу занятости

Безработные должны информировать карьерного консультанта об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или получение пособия. Согласно разъяснениям Донецкого областного центра занятости, сообщать о соответствующих изменениях необходимо в течение трех рабочих дней с момента их возникновения.

В частности, речь идет о следующих ситуациях:

Трудоустройство и самозанятость. О начале работы необходимо сообщать даже в том случае, если трудоустройство носит временный характер. Также необходимо информировать о начале предпринимательской деятельности.

Изменение личных данных. Необходимо сообщить о переезде, смене номера телефона, адреса электронной почты, фамилии или других паспортных данных.

Выезд за границу. О планируемом пересечении границы необходимо сообщить не позднее чем за три рабочих дня до выезда. Также важно сообщать об изменении места пребывания.

Получение доходов. В службу занятости необходимо сообщать о доходах, которые могут повлиять на право на получение пособия.

Изменения состояния здоровья. Сообщать необходимо, если состояние здоровья влияет на возможность работать, а также в случае оформления больничного.

Обучение. О поступлении в учебное заведение на дневную или дуальную форму обучения необходимо сообщить карьерному консультанту.

Другие обстоятельства. К ним относятся назначение пенсии, призыв или поступление на военную службу, а также другие изменения, которые могут повлиять на статус безработного.

Чем рискуют безработные, если не сообщат об изменениях

Несвоевременное информирование службы занятости может иметь финансовые последствия. По информации Донецкого областного центра занятости, среди возможных последствий — прекращение выплат, потеря статуса безработного и необходимость вернуть средства, полученные без надлежащих оснований.

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Особенно важно сообщать о трудоустройстве и начале предпринимательской деятельности. Такие изменения могут повлиять на право человека оставаться зарегистрированным в качестве безработного и получать соответствующее пособие.

Если обстоятельства изменились, не стоит ждать следующей встречи с карьерным консультантом. Лучше своевременно обратиться в службу занятости и уточнить, какую информацию необходимо предоставить и повлияет ли она на дальнейшие выплаты.

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