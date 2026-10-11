Допомога по безробіттю: про які зміни треба повідомити державу

Жінка заповнює документи. Фото: Новини.LIVE

Українці, які перебувають на обліку в службі зайнятості та отримують допомогу по безробіттю, мають повідомляти кар’єрного радника про зміни, які можуть вплинути на їхній статус або право на державну підтримку. На це відводиться три робочі дні, а за порушення правил можливі фінансові наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Донецький обласний центр зайнятості.

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Про які зміни потрібно повідомляти службі зайнятості

Безробітні мають інформувати кар’єрного радника про обставини, які можуть вплинути на їхній статус або отримання допомоги. За роз’ясненням Донецького обласного центру зайнятості, повідомити про відповідні зміни потрібно протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.

Зокрема, йдеться про такі ситуації:

Працевлаштування та самозайнятість. Про початок роботи потрібно повідомити навіть тоді, коли працевлаштування тимчасове. Також необхідно інформувати про початок підприємницької діяльності.

Зміна особистих даних. Потрібно повідомити про переїзд, зміну номера телефону, електронної пошти, прізвища або інших паспортних даних.

Виїзд за кордон. Про запланований перетин кордону необхідно повідомити не пізніше ніж за три робочі дні до виїзду. Також важливо інформувати про зміну місця перебування.

Отримання доходів. Службі зайнятості потрібно повідомляти про доходи, які можуть вплинути на право отримувати допомогу.

Зміни стану здоров’я. Інформувати потрібно, якщо стан здоров’я впливає на можливість працювати, а також у разі оформлення лікарняного.

Навчання. Про вступ до навчального закладу на денну або дуальну форму навчання необхідно повідомити кар’єрного радника.

Інші обставини. До них належать призначення пенсії, призов або вступ на військову службу та інші зміни, що можуть вплинути на статус безробітного.

Чим ризикують безробітні, якщо не повідомлять про зміни

Несвоєчасне інформування служби зайнятості може мати фінансові наслідки. За інформацією Донецького обласного центру зайнятості, серед можливих наслідків — припинення виплат, втрата статусу безробітного та необхідність повернути кошти, отримані без належних підстав.

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Особливо важливо повідомляти про працевлаштування та початок підприємницької діяльності. Такі зміни можуть впливати на право людини залишатися зареєстрованою як безробітна й отримувати відповідну допомогу.

Якщо обставини змінилися, не варто чекати наступної зустрічі з кар’єрним радником. Краще своєчасно звернутися до служби зайнятості та уточнити, яку інформацію потрібно надати й чи вплине вона на подальші виплати.

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