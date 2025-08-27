За поездки по Киеву можно не платить — кто может оформить Карту киянина и как это сделать

Человек прикладывает Карточку киевлянина к валидатору в транспорте

В Киеве предоставляют льготы отдельным гражданам, которые могут ездить в коммунальном транспорте без оплаты за проезд. Воспользоваться такой возможностью можно с помощью с помощью с помощью "Карточки киевлянина".

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Проезд с "Карточкой киевлянина" в транспорте

Владельцы таких карточек в 2025 году могут бесплатно ездить в наземном и подземном транспорте столицы. Так, не платить за проезд разрешается:

пенсионерам по возрасту;

участникам боевых действий и гражданам, приравненных к ним;

реабилитированным гражданам;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

людям с инвалидностью;

неработающим трудоспособным украинцам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

гражданам, отнесенным к категориям 1 и 2, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

родителям военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны или бойцам-добровольцам;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

родителям многодетной семьи.

Как получить "Карточку киевлянина"

Для этого нужно обратиться в любое отделение государственного Ощадбанка. Что подать заявку, нужны такие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документ, который подтверждает право на оформление "Карты киевлянина";

цветное фото 3×4 (если качество фото в паспорте неудовлетворительное).

Активировать карту можно сразу в отделении банка - для этого нужно придумать и ввести PIN-код.

О чем еще интересно знать

Напомним, что украинцев, которые пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, хотят обязать тратить деньги, полученные от государства, только на оплату счетов за жилье и коммунальные услуги. Все потому, что в Украине наблюдается тенденция к ухудшению платежной дисциплины получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Так, в 2025 году общая сумма долга, который накопили граждане на момент обращения за предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 817,4 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцам придется вернуть часть выплаченных льгот. В ПФУ объяснили, как этого избежать. Узнавайте также, кому гарантируют 25% льготу на жилищно-коммунальные услуги.