За поездки по Киеву можно не платить — кто может оформить Карту киянина и как это сделать

Бесплатный проезд с Карточкой киевлянина — кто имеет право
В Киеве предоставляют льготы отдельным гражданам, которые могут ездить в коммунальном транспорте без оплаты за проезд. Воспользоваться такой возможностью можно с помощью с помощью с помощью "Карточки киевлянина".
Проезд с "Карточкой киевлянина" в транспорте
Владельцы таких карточек в 2025 году могут бесплатно ездить в наземном и подземном транспорте столицы. Так, не платить за проезд разрешается:
- пенсионерам по возрасту;
- участникам боевых действий и гражданам, приравненных к ним;
- реабилитированным гражданам;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
- людям с инвалидностью;
- неработающим трудоспособным украинцам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
- гражданам, отнесенным к категориям 1 и 2, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
- родителям военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны или бойцам-добровольцам;
- ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- родителям многодетной семьи.
Как получить "Карточку киевлянина"
Для этого нужно обратиться в любое отделение государственного Ощадбанка. Что подать заявку, нужны такие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- документ, который подтверждает право на оформление "Карты киевлянина";
- цветное фото 3×4 (если качество фото в паспорте неудовлетворительное).
Активировать карту можно сразу в отделении банка - для этого нужно придумать и ввести PIN-код.
О чем еще интересно знать
Напомним, что украинцев, которые пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, хотят обязать тратить деньги, полученные от государства, только на оплату счетов за жилье и коммунальные услуги. Все потому, что в Украине наблюдается тенденция к ухудшению платежной дисциплины получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги.
Так, в 2025 году общая сумма долга, который накопили граждане на момент обращения за предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 817,4 млн гривен.
