Бесплатный проезд с Карточкой киевлянина — кто имеет право

Бесплатный проезд с Карточкой киевлянина — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 08:45
За поездки по Киеву можно не платить — кто может оформить Карту киянина и как это сделать
Человек прикладывает Карточку киевлянина к валидатору в транспорте

В Киеве предоставляют льготы отдельным гражданам, которые могут ездить в коммунальном транспорте без оплаты за проезд. Воспользоваться такой возможностью можно с помощью с помощью с помощью "Карточки киевлянина".

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Проезд с "Карточкой киевлянина" в транспорте

Владельцы таких карточек в 2025 году могут бесплатно ездить в наземном и подземном транспорте столицы. Так, не платить за проезд разрешается:

  • пенсионерам по возрасту;
  • участникам боевых действий и гражданам, приравненных к ним;
  • реабилитированным гражданам;
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
  • людям с инвалидностью;
  • неработающим трудоспособным украинцам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
  • гражданам, отнесенным к категориям 1 и 2, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • родителям военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны или бойцам-добровольцам;
  • ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • родителям многодетной семьи.

Как получить "Карточку киевлянина"

Для этого нужно обратиться в любое отделение государственного Ощадбанка. Что подать заявку, нужны такие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, который подтверждает право на оформление "Карты киевлянина";
  • цветное фото 3×4 (если качество фото в паспорте неудовлетворительное).

Активировать карту можно сразу в отделении банка - для этого нужно придумать и ввести PIN-код.

О чем еще интересно знать

Напомним, что украинцев, которые пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, хотят обязать тратить деньги, полученные от государства, только на оплату счетов за жилье и коммунальные услуги. Все потому, что в Украине наблюдается тенденция к ухудшению платежной дисциплины получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Так, в 2025 году общая сумма долга, который накопили граждане на момент обращения за предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 817,4 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцам придется вернуть часть выплаченных льгот. В ПФУ объяснили, как этого избежать. Узнавайте также, кому гарантируют 25% льготу на жилищно-коммунальные услуги.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
