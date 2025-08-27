За поїздки по Києву можна не платити — хто може оформити Картку киянина та як це зробити

Безплатний проїзд з Карткою киянина — хто має право
У Києві надають пільги окремим громадянам, які можуть їздити у комунальному транспорті без оплати за проїзд. Скористатися такою можливістю можна за допомогою за допомогою "Картки киянина".
Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Проїзд з "Карткою киянина" в транспорті
Власники таких карток у 2025 році можуть безплатно їздити в наземному та підземному транспорті столиці. Так, не платити за проїзд дозволяється:
- пенсіонерам за віком;
- учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;
- реабілітованим особам;
- потерпілим учасникам Революції Гідності;
- колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
- особам з інвалідністю;
- непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;
- громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- батькам військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;
- члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або бійцям-добровольцям;
- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- дітям з багатодітних сімей, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- батькам багатодітної сім’ї.
Як отримати "Картку киянина"
Для цього потрібно звернутися у будь-яке відділення державного Ощадбанку. Щоб подати заявку, потрібні такі документи:
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- документ, який підтверджує право на оформлення "Картки киянина";
- кольорове фото 3×4 (якщо якість фото в паспорті незадовільна).
Активувати картку можна одразу в відділенні банку — для цього потрібно придумати та ввести PIN-код.
Про що ще цікаво знати
Нагадаємо, що українців, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, хочуть зобов'язати витрачати гроші, отримані від держави, лише на оплату рахунків за житло та комунальні послуги. Усе через те, що в Україні спостерігається тенденція до погіршення платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги.
Так, у 2025 році загальна сума боргу, який накопичили громадяни на момент звернення за наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, становила 817,4 млн гривень.
Раніше ми розповідали, що українцям доведеться повернути частину виплачених пільг. У ПФУ пояснили, як цього уникнути. Дізнавайтесь також, кому гарантують 25% пільгу на житлово-комунальні послуги.
