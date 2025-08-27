Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Безплатний проїзд з Карткою киянина — хто має право

Безплатний проїзд з Карткою киянина — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 08:45
За поїздки по Києву можна не платити — хто може оформити Картку киянина та як це зробити
Людина прикладає Картку киянина до валідатора у транспорті

У Києві надають пільги окремим громадянам, які можуть їздити у комунальному транспорті без оплати за проїзд. Скористатися такою можливістю можна за допомогою за допомогою "Картки киянина".

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.   

Реклама
Читайте також:

Проїзд з "Карткою киянина" в транспорті

Власники таких карток у 2025 році можуть безплатно їздити в наземному та підземному транспорті столиці. Так, не платити за проїзд дозволяється: 

  • пенсіонерам за віком;
  • учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;
  • реабілітованим особам;
  • потерпілим учасникам Революції Гідності;
  • колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
  • особам з інвалідністю;
  • непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;
  • громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • батькам військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;
  • члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або бійцям-добровольцям;
  • ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • дітям з багатодітних сімей, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • батькам багатодітної сім’ї.

Як отримати "Картку киянина"

Для цього потрібно звернутися у будь-яке відділення державного Ощадбанку. Щоб подати заявку, потрібні такі документи:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • документ, який підтверджує право на оформлення "Картки киянина";
  • кольорове фото 3×4 (якщо якість фото в паспорті незадовільна).

Активувати картку можна одразу в відділенні банку — для цього потрібно придумати та ввести PIN-код.

Про що ще цікаво знати 

Нагадаємо, що українців, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, хочуть зобов'язати витрачати гроші, отримані від держави, лише на оплату рахунків за житло та комунальні послуги. Усе через те, що в Україні спостерігається тенденція до погіршення платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги.

Так, у 2025 році загальна сума боргу, який накопичили громадяни на момент звернення за наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, становила 817,4 млн гривень. 

Раніше ми розповідали, що українцям доведеться повернути частину виплачених пільг. У ПФУ пояснили, як цього уникнути. Дізнавайтесь також, кому гарантують 25% пільгу на житлово-комунальні послуги.

комунальні послуги виплати гроші військові пільги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації