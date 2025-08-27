За поїздки по Києву можна не платити — хто може оформити Картку киянина та як це зробити

Людина прикладає Картку киянина до валідатора у транспорті

У Києві надають пільги окремим громадянам, які можуть їздити у комунальному транспорті без оплати за проїзд. Скористатися такою можливістю можна за допомогою за допомогою "Картки киянина".

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Проїзд з "Карткою киянина" в транспорті

Власники таких карток у 2025 році можуть безплатно їздити в наземному та підземному транспорті столиці. Так, не платити за проїзд дозволяється:

пенсіонерам за віком;

учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;

реабілітованим особам;

потерпілим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

особам з інвалідністю;

непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку;

громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

батькам військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або бійцям-добровольцям;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

дітям з багатодітних сімей, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

батькам багатодітної сім’ї.

Як отримати "Картку киянина"

Для цього потрібно звернутися у будь-яке відділення державного Ощадбанку. Щоб подати заявку, потрібні такі документи:

паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документ, який підтверджує право на оформлення "Картки киянина";

кольорове фото 3×4 (якщо якість фото в паспорті незадовільна).

Активувати картку можна одразу в відділенні банку — для цього потрібно придумати та ввести PIN-код.

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, що українців, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, хочуть зобов'язати витрачати гроші, отримані від держави, лише на оплату рахунків за житло та комунальні послуги. Усе через те, що в Україні спостерігається тенденція до погіршення платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги.

Так, у 2025 році загальна сума боргу, який накопичили громадяни на момент звернення за наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, становила 817,4 млн гривень.

Раніше ми розповідали, що українцям доведеться повернути частину виплачених пільг. У ПФУ пояснили, як цього уникнути. Дізнавайтесь також, кому гарантують 25% пільгу на житлово-комунальні послуги.