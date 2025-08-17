Для УБД хочуть запровадити пільги при працевлаштуванні — деталі

Посвідчення УБД в руці. Фото: УНІАН

Для учасників бойових дій в Україні планують запровадити важливу пільгу. Йдеться про скасування вимог щодо обов’язкової співбесіди та володіння іноземною мовою для прийняття на держслужбу.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Парламентський комітет з питань соціальної політики рекомендував прийняти в першому читанні доопрацьований законопроєкт 13180-д щодо забезпечення механізму працевлаштування та збереження рівня доходу учасників бойових дій (включаючи осіб, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни) після демобілізації.

Раніше цей законопроєкт анонсувала голова соціального комітету Галина Третьякова. За її словами, пропонується прибрати співбесіду як необхідну складову конкурсу під час прийняття УБД на держслужбу. А до відновлення конкурсів на держслужбу — "взагалі таке працевлаштування на вакантні посади УБД робити автоматично на підставі заяви при умові, звісно, відповідності освіти".

Що зміниться для військовослужбовців

Автори ініціативи пропонують внести зміни до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", якими:

доповнюється стаття 1 положенням про сприяння працевлаштуванню демобілізованих ветеранів;

вводиться нова стаття щодо механізмів працевлаштування та запровадження щомісячних стипендій для ветеранів впродовж перших 2-х років після демобілізації при умові працевлаштування на державну службу, до органів місцевого самоврядування або в приватному секторі.

У Законі "Про державну службу":

встановлення пріоритетного права на зайняття посад у разі рівних результатів конкурсного відбору на державні посади;

скасування вимоги до обов’язкової співбесіди, як суб'єктивного фактора оцінки професійної компетентності;

скасування обов’язку володіння іноземною мовою для ветеранів під час працевлаштування на державну службу.

У Законі "Про правовий режим воєнного стану", яким, зокрема на період до відновлення процедури проведення конкурсів на посади державної служби передбачається автоматичне призначення ветеранів на вакантні посади за поданою заявою, якщо така посада відповідає вимогам до рівня освіти.

У разі прийняття що цей закон діятиме впродовж 5 років з моменту набрання ним чинності.

