ПриватБанк снова пропустил мошеннические списания средств клиентов — детали жалобы

Безопасность ПриватБанка не работает во время мошеннических списаний средств — детали
Система безопасности государственного учреждения "ПриватБанк" вновь допустила несанкционированные списания средств клиентов. В частности, не сработали установленные лимиты на снятие средств, а также банк не запросил подтверждения финансовых операций.
Об этом сообщается на портале Минфин.
Детальнее о несанкционированных списаниях денег
Как рассказала клиентка финучреждения, с ее карты в ПриватБанке было снято 44 доллара за шесть транзакций в течение двух дней. В "Приват24" отмечено, что транзакции зарегистрированы как "Оплата услуг Facebook". В то время как у женщины нет никаких подписок в социальных сетях, оплаты на подозрительных порталах не осуществляла, третьим лицам информацию не передавала.
"01.08.24 и 02.08.24 с моей карты приват банка было снято 44 USD. Было совершено 6 транзакций за 2 дня. В приват24 данные транзакции зарегистрированы как "Оплата услуг Facebook". Хотя у меня не подключены никакие подписки в соцсетях, оплаты провожу через NFC, на подозрительных сайтах оплаты не производила, третьим лицам инфу не передавала", — говорит она.
Украинка рассказала, что после списания банковскую карту заблокировала и подала запрос в ПриватБанк на возврат денег от шести транзакций, однако банк направил номера всего трех запросов. Также она удивлена, что в банке не сработали установленные лимиты для оплаты онлайн.
"...подала запрос в ПриватБанк № 3094869, № 3094871 № 3094870 на возврат средств. Запросов делала 6, потому что было 6 списано. Мне прислали номера только 3 запросов. Приват24 не запросил подтверждение как например при покупке чего-то в googl pay, не сработали лимиты, установленные для оплаты в сети, хотя это и есть та же оплата в сети", — говорится в сообщении.
Клиентка считает, что поскольку безопасность банка не сработала вовсе, то и ответственность за незаконное списание денег лежит на банке и мошенниках.
"Получается, что безопасность банка не сработала вовсе. Считаю, что ответственность за нелегальное списание лежит, в первую очередь, на стороне банка и мошенниках, хочу, чтобы мне вернули средства и провели модернизацию системы безопасности при проведении онлайн-переводов связанных с подписками на какие-то сервисы, покупки и тд.", — подчеркнула гражданка.
Ответ ПриватБанка
Представители ПриватБанка решили не выносить на всеобщее обозрение соответствующий вопрос, отметив, что им уже занимаются специалисты. Также там извинились за "неудобства".
"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что на днях на портале украинцы оставляли жалобы с аналогичными проблемами. Только сумма списанных средств неизвестными достигла 56 тыс. грн. Финучреждение не отправило ни одного сообщения относительно 97 совершенных нелегальных транзакций.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее клиенты ПриватБанка жаловались на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение по неизвестным причинам не предупреждает о соответствующих транзакциях.
Также мы писали, что в ПриватБанке ответили на жалобы клиентов, проживающих в опасных регионах и которые не могут обновить данные, как это сделать дистанционно. Такая возможность доступна в мобильном приложении банка.
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