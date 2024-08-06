ПриватБанк снова пропустил мошеннические списания средств клиентов — детали жалобы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Система безопасности государственного учреждения "ПриватБанк" вновь допустила несанкционированные списания средств клиентов. В частности, не сработали установленные лимиты на снятие средств, а также банк не запросил подтверждения финансовых операций.

Об этом сообщается на портале Минфин.

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Детальнее о несанкционированных списаниях денег

Как рассказала клиентка финучреждения, с ее карты в ПриватБанке было снято 44 доллара за шесть транзакций в течение двух дней. В "Приват24" отмечено, что транзакции зарегистрированы как "Оплата услуг Facebook". В то время как у женщины нет никаких подписок в социальных сетях, оплаты на подозрительных порталах не осуществляла, третьим лицам информацию не передавала.

"01.08.24 и 02.08.24 с моей карты приват банка было снято 44 USD. Было совершено 6 транзакций за 2 дня. В приват24 данные транзакции зарегистрированы как "Оплата услуг Facebook". Хотя у меня не подключены никакие подписки в соцсетях, оплаты провожу через NFC, на подозрительных сайтах оплаты не производила, третьим лицам инфу не передавала", — говорит она.

Украинка рассказала, что после списания банковскую карту заблокировала и подала запрос в ПриватБанк на возврат денег от шести транзакций, однако банк направил номера всего трех запросов. Также она удивлена, что в банке не сработали установленные лимиты для оплаты онлайн.

"...подала запрос в ПриватБанк № 3094869, № 3094871 № 3094870 на возврат средств. Запросов делала 6, потому что было 6 списано. Мне прислали номера только 3 запросов. Приват24 не запросил подтверждение как например при покупке чего-то в googl pay, не сработали лимиты, установленные для оплаты в сети, хотя это и есть та же оплата в сети", — говорится в сообщении.

Клиентка считает, что поскольку безопасность банка не сработала вовсе, то и ответственность за незаконное списание денег лежит на банке и мошенниках.

"Получается, что безопасность банка не сработала вовсе. Считаю, что ответственность за нелегальное списание лежит, в первую очередь, на стороне банка и мошенниках, хочу, чтобы мне вернули средства и провели модернизацию системы безопасности при проведении онлайн-переводов связанных с подписками на какие-то сервисы, покупки и тд.", — подчеркнула гражданка.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка решили не выносить на всеобщее обозрение соответствующий вопрос, отметив, что им уже занимаются специалисты. Также там извинились за "неудобства".

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что на днях на портале украинцы оставляли жалобы с аналогичными проблемами. Только сумма списанных средств неизвестными достигла 56 тыс. грн. Финучреждение не отправило ни одного сообщения относительно 97 совершенных нелегальных транзакций.

Скриншот жалобы. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка жаловались на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение по неизвестным причинам не предупреждает о соответствующих транзакциях.

Также мы писали, что в ПриватБанке ответили на жалобы клиентов, проживающих в опасных регионах и которые не могут обновить данные, как это сделать дистанционно. Такая возможность доступна в мобильном приложении банка.