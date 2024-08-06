ПриватБанк знову пропустив шахрайські списання коштів клієнтів — деталі скарги

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Система безпеки державної фінустанови "ПриватБанк" знову допустила несанкціоновані списання коштів клієнтів. Зокрема, не спрацювали встановлені ліміти на зняття коштів, також банк не запросив підтвердження фінансових операцій.

Про це повідомляється на порталі Мінфін.

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Детальніше про несанкціоновані списання грошей

Як розповіла клієнтка фінустанови, з її карти в ПриватБанку було знято 44 долари за шість транзакцій протягом двох днів. У "Приват24" зазначено, що транзакції зареєстровані як "Оплата послуг Facebook". Тоді як жінка не має жодних підписок в соціальних мережах, оплати на підозрілих порталах не здійснювала, третім особам інформацію не передавала.

"08.24 і 02.08.24 з моєї карти ПриватБанку було знято 44 USD. Було здійснено 6 транзакцій за 2 дні. В "Приват24" дані транзакції зареєстровані як "Оплата послуг Facebook". Хоча в мене не підключено жодних підписок в соцмережах, оплати проводжу через NFC, на підозрілих сайтах оплати не робила, третім особам інфу не передавала", — говорить вона.

Українка розповіла, що після списання банківську карту заблокувала та подала запит у ПриватБанк на повернення грошей від шести транзакцій, однак банк надіслав номери лише трьох запитів. Також вона здивована, що в банку не спрацювали встановлені ліміти для оплати онлайн.

"...подала запит у ПриватБанк№ 3094869, № 3094871 № 3094870 на повернення коштів. Запитів робила 6, бо було 6 списань. Мені надіслали номери лише 3 запитів. Приват24 не запросив підтвердження, як, наприклад, при покупці чогось в googl pay, не спрацювали ліміти, встановлені для оплати в мережі, хоча це і є та ж сама оплата в мережі", — йдеться у повідомленні.

Клієнтка вважає, що, оскільки безпека банку не спрацювала зовсім, то і відповідальність за незаконне списання грошей лежить на банку та шахраях.

"Виходить, що безпека банку не спрацювала зовсім. Вважаю, що відповідальність за нелегальне списання лежить, в першу чергу, на стороні банку та шахраях, хочу, щоб мені повернули кошти та провели модернізацію системи безпеки при проведенні онлайн-переказів, пов’язаних з підписками на якісь сервіси, покупки і т.д.", — наголосила громадянка.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку вирішили не виносити на загал відповідне питання, зазначивши, що ним вже займаються спеціалісти. Також там перепросили за "незручності".

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що днями на порталі українці залишали скарги з аналогічними проблемами. Тільки сума списаних коштів невідомими особами сягнула 56 тис. грн. Фінустанова не надіслала жодного повідомлення щодо 97 здійснених нелегальних транзакцій.

Скриншот скарги. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше клієнти "ПриватБанку" скаржилися на відсутність реакції з боку банку під час несанкціонованих списань коштів. Фінустанова з невідомих причин не попереджає про відповідні транзакції.

Також ми писали, що у ПриватБанку відповіли на скарги клієнтів, які проживають у небезпечних регіонах і не можуть оновити дані, як це зробити дистанційно. Така можливість доступна у мобільному застосунку банку.