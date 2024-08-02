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ПриватБанк уточнив, як клієнтам оновити дані у небезпечних регіонах

2 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк радить клієнтам оновлювати дані онлайн — що треба знати
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "ПриватБанк" відповіли на скарги клієнтів, які проживають у небезпечних регіонах і не можуть оновити дані, як це зробити дистанційно. Така можливість доступна у мобільному застосунку банку.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Скарга клієнтки ПриватБанку

Як йдеться в одному зі звернень, клієнтка фінустанови проживає у Балаклії Харківської області, і не може потрапити у відділення через постійні перебої в його роботі у зв'язку з повітряними тривогами. Офіс закривається весь час.

"Доброго дня! До Вас звертаються жителі міста Балаклія Харківської області. В нашій області постійні повітряні тривоги, які тривать по кілька днів без перерви… Люди живуть, ночують біля відділення Приватбанку в надії потрапити до спеціаліста", — написала вона.

Жінка зауважила, що банк вимагає при цьому оновлення даних для подальшого отримання пенсій та соцвиплат, тоді як відділення не працює. Водночас, інші банки в місті працюють.

Відповідь ПриватБанку

Представники банку пояснили, що дійсно під час повітряної тривоги та артобстрілу затверджено чіткий порядок дій співробітників. Тільки-но починається повітряна тривога, клієнтам рекомендують пройти до найближчих бомбосховищ для безпеки та збереження життя.

Водночас, у відділеннях ПриватБанку працівники мають зачиняти двері та діяти згідно правил та рекомендацій для населення під час "Повітряної тривоги", про які постійно повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій по радіо та телебаченню, а також на офіційних каналах.

Щоб скористатися банківськими послугами з оновлення даних — не обов'язково звертатися до працівників відділення. Оновити клієнтські дані можна за допомогою "Приват24".

"Також вам радо допоможуть колеги підтримок, якщо у вас виникнуть питання. Ми постійно працюємо над тим, щоб скоротити черги, розширюючи і удосконалюючи віддалені сервіси — Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо. Це допоможе вам ефективно використовувати свій час і при цьому буде потрібно мінімум зусиль для виконання потрібної вам операції", — зазначили у банку.

У випадку появи будь-яких питань щодо послуг банку для отримання консультації радять також звертатися цілодобово до підтримки банку за номером 3700 або чат ПриватБанку.

 

ПриватБанк скарги
Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт державної фінустанови ПриватБанк скаржиться на те, що оплатив комунальні платіжки через термінал банку, проте платіж зник, хоча чоловік провів оплату за всіма правилами. Окрім цього, за цю операцію з нього списали набагато більшу комісію, ніж було вказано у додатку Приват24.

Ми також писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

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