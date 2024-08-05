Помощь ветеранам — Минцифры предлагает бесплатное обучение по IТ

Бесплатное обучение IТ — Минцифры объявило прием заявок
Министерство цифровой трансформации Украины объявило прием заявок на бесплатное обучение по IТ. Принять участие в программе могут ветераны и ветеранки.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Подробнее о программе Mate academy
Речь идет об общей программе от Mate academy и Минцифры. Она призвана помочь адаптироваться к гражданской жизни по возвращении из войны.
"Запускаем новый этап проекта по беcплатному обучению IТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что это удачная возможность овладеть новыми профессиями. А именно:
- Front-end developer;
- Full-stack developer;
- Python developer;
- QA engineer;
- UI/UX Designer.
Для участников будет доступно:
- обучение с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев;
- 20% теории, 80% — практические задачи;
- подготовка к поиску работы — создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний;
- бесплатное обучение по английскому языку.
Кто может подать заявки на обучение
Как сообщают в ведомстве, подавать заявки на обучение могут участники и участницы боевых действий, которые:
- обеспечивали национальную безопасность и оборону;
- сдерживали вооруженную агрессию РФ во время российско-украинской войны.
Все желающие могут заполнить форму регистрации по ссылке.
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