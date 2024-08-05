Помощь ветеранам — Минцифры предлагает бесплатное обучение по IТ

Человек за компьютером. Фото: Pixels

Министерство цифровой трансформации Украины объявило прием заявок на бесплатное обучение по IТ. Принять участие в программе могут ветераны и ветеранки.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Подробнее о программе Mate academy

Речь идет об общей программе от Mate academy и Минцифры. Она призвана помочь адаптироваться к гражданской жизни по возвращении из войны.

"Запускаем новый этап проекта по беcплатному обучению IТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это удачная возможность овладеть новыми профессиями. А именно:

Front-end developer;

Full-stack developer;

Python developer;

QA engineer;

UI/UX Designer.

Для участников будет доступно:

обучение с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев;

20% теории, 80% — практические задачи;

подготовка к поиску работы — создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний;

бесплатное обучение по английскому языку.

Кто может подать заявки на обучение

Как сообщают в ведомстве, подавать заявки на обучение могут участники и участницы боевых действий, которые:

обеспечивали национальную безопасность и оборону;

сдерживали вооруженную агрессию РФ во время российско-украинской войны.

Все желающие могут заполнить форму регистрации по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Также мы писали, что в Украине доступно новое денежное пособие для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.