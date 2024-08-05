Допомога ветеранам — Мінцифри пропонує безоплатне навчання з ІТ

Людина за комп'ютером. Фото: Pixels

Міністерство цифрової трансформації України оголосило прийом заявок на безоплатне навчання з ІТ. Взяти участь у програмі можуть ветерани та ветеранки.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Детальніше про програму Mate academy

Як зазначається, йдеться про спільну програму від Mate academy та Мінцифри. Вона покликана допомогти адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни.

"Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважують, що це вдала можливість опанувати нові професії. А саме:

Front-end developer;

Full-stack developer;

Python developer;

QA engineer;

UI/UX Designer.

Для учасників буде доступне:

навчання з понеділка по п'ятницю, з 9-ї до 18-ї, протягом 3-6 місяців;

20% теорії, 80% — практичні завдання;

підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань;

безкоштовне навчання з англійської мови.

Хто може подати заявки на навчання

Як повідомляють у відомстві, подавати заявки на навчання можуть учасники та учасниці бойових дій, які:

забезпечували національну безпеку та оборону;

стримували збройну агресію РФ під час російсько-української війни.

Всі охочі можуть заповнити форму реєстрації за посиланням.

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