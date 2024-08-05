Допомога ветеранам — Мінцифри пропонує безоплатне навчання з ІТ

Безоплатне навчання ІТ — Мінцифри оголосило прийом заявок
Міністерство цифрової трансформації України оголосило прийом заявок на безоплатне навчання з ІТ. Взяти участь у програмі можуть ветерани та ветеранки.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Детальніше про програму Mate academy
Як зазначається, йдеться про спільну програму від Mate academy та Мінцифри. Вона покликана допомогти адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни.
"Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зауважують, що це вдала можливість опанувати нові професії. А саме:
- Front-end developer;
- Full-stack developer;
- Python developer;
- QA engineer;
- UI/UX Designer.
Для учасників буде доступне:
- навчання з понеділка по п'ятницю, з 9-ї до 18-ї, протягом 3-6 місяців;
- 20% теорії, 80% — практичні завдання;
- підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань;
- безкоштовне навчання з англійської мови.
Хто може подати заявки на навчання
Як повідомляють у відомстві, подавати заявки на навчання можуть учасники та учасниці бойових дій, які:
- забезпечували національну безпеку та оборону;
- стримували збройну агресію РФ під час російсько-української війни.
Всі охочі можуть заповнити форму реєстрації за посиланням.
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