Людина тримає гривневі купюри у руці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у ще одному українському місті відкрилась можливість зареєструватися у програмі від United Nations High Commissioner for Refugees in Ukraine (UNHCR Ukraine). У її рамках зможуть отримати грошову допомогу не тільки внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали в інші регіони через бойові, а й ті, хто повернувся у власні оселі з інших областей чи з-за кордону.

Про те, кому доступна така допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто і де отримає виплати від UNHCR у листопаді

За даними організації, восени реєстрація на програму від UNHCR Ukraine з надання фіндопомоги стала доступною для жителів міста Запоріжжя. Звернутися за виплатами можуть такі переселенці та біженці:

Які за останні 45 днів евакуювалися через загрози для життя та здоров’я; Постраждали від обстрілів і є в списках постраждалих, що формує місцева влада; Які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні в інших регіонах та мають підвищену вразливість; Які повернулися у власні домівки з-за кордону чи інших регіонів не раніше трьох місяців тому й не пізніше одного року.

Зокрема, важливою є соціально-економічна вимога, обов'язкова для вказаних категорій: дохід на кожного у домогосподарстві не вищий 8 300 грн. Також на право будуть впливати:

Близькість до лінії фронту;

Несприятливі умови проживання;

Наявність критерію вразливості (особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім'ї тощо).

Як зареєструватися на грошову допомогу у Запоріжжі

Громадяни, які мають статус біженця чи переселенця, можуть зареєструватися у програмі UNHCR Ukraine у Запоріжжі, заповнивши спеціальну онлайн-форму. Йдеться про попередній запис у чергу.

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Організатори зауважили, що заповнення анкети є лише одним з етапів на шляху до отримання допомоги, а не гарантією.

"Тим, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зателефонуємо для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Після того, як наберуть необхідну кількість анкет для опрацювання, гугл-форму закриють.

Розмір допомоги та які необхідні документи

Згідно з умовами програми, кожен член родини залежно від ситуації отримає один із видів виплат:

10 800 грн (3 600 грн на три місяці);

12 300 грн (4 100 грн).

Кошти нарахують одним траншем на рахунок очільника домогосподарства.

Громадяни повинні завчасно зібрати такі документи (для кожного в родині):

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківського рахунку;

документ, що підтвердить вразливість;

контактний номер телефону.

Детальну інформацію про грошову допомогу можна дізнатися за номером гарячої лінії: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто у листопаді отримає зимову підтримку від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Йдеться про надання фіндопомоги домогосподарствам на опалювальний сезон. Кожна родина, в якій є пенсіонери, зможуть отримати по 19 400 грн. Кошти можна буде витратити на купівлю дров та паливних брикетів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у Харкові доступна грошова допомога у вигляді ваучерів номіналом 3 000 грн. На цю суму можна буде придбати реабілітаційне медобладнання. До участі запрошують самотніх громадян старшого віку (понад 55 років) та осіб з інвалідністю I-II груп.