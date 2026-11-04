Біженцям та ВПО нарахують по 12 300 грн: хто і де отримає виплати
У листопаді 2026 року у ще одному українському місті відкрилась можливість зареєструватися у програмі від United Nations High Commissioner for Refugees in Ukraine (UNHCR Ukraine). У її рамках зможуть отримати грошову допомогу не тільки внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали в інші регіони через бойові, а й ті, хто повернувся у власні оселі з інших областей чи з-за кордону.
Про те, кому доступна така допомога, розповідає видання Новини.LIVE.
Хто і де отримає виплати від UNHCR у листопаді
За даними організації, восени реєстрація на програму від UNHCR Ukraine з надання фіндопомоги стала доступною для жителів міста Запоріжжя. Звернутися за виплатами можуть такі переселенці та біженці:
- Які за останні 45 днів евакуювалися через загрози для життя та здоров’я;
- Постраждали від обстрілів і є в списках постраждалих, що формує місцева влада;
- Які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні в інших регіонах та мають підвищену вразливість;
- Які повернулися у власні домівки з-за кордону чи інших регіонів не раніше трьох місяців тому й не пізніше одного року.
Зокрема, важливою є соціально-економічна вимога, обов'язкова для вказаних категорій: дохід на кожного у домогосподарстві не вищий 8 300 грн. Також на право будуть впливати:
- Близькість до лінії фронту;
- Несприятливі умови проживання;
- Наявність критерію вразливості (особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім'ї тощо).
Як зареєструватися на грошову допомогу у Запоріжжі
Громадяни, які мають статус біженця чи переселенця, можуть зареєструватися у програмі UNHCR Ukraine у Запоріжжі, заповнивши спеціальну онлайн-форму. Йдеться про попередній запис у чергу.
Організатори зауважили, що заповнення анкети є лише одним з етапів на шляху до отримання допомоги, а не гарантією.
"Тим, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зателефонуємо для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.
Після того, як наберуть необхідну кількість анкет для опрацювання, гугл-форму закриють.
Розмір допомоги та які необхідні документи
Згідно з умовами програми, кожен член родини залежно від ситуації отримає один із видів виплат:
- 10 800 грн (3 600 грн на три місяці);
- 12 300 грн (4 100 грн).
Кошти нарахують одним траншем на рахунок очільника домогосподарства.
Громадяни повинні завчасно зібрати такі документи (для кожного в родині):
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- номер банківського рахунку;
- документ, що підтвердить вразливість;
- контактний номер телефону.
Детальну інформацію про грошову допомогу можна дізнатися за номером гарячої лінії: 0 800 307 711.
Раніше Новини.LIVE розповідали, хто у листопаді отримає зимову підтримку від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Йдеться про надання фіндопомоги домогосподарствам на опалювальний сезон. Кожна родина, в якій є пенсіонери, зможуть отримати по 19 400 грн. Кошти можна буде витратити на купівлю дров та паливних брикетів.
Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у Харкові доступна грошова допомога у вигляді ваучерів номіналом 3 000 грн. На цю суму можна буде придбати реабілітаційне медобладнання. До участі запрошують самотніх громадян старшого віку (понад 55 років) та осіб з інвалідністю I-II груп.