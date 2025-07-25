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Главная Финансы Без обращений в полицию — как в ПриватБанке возвращают деньги

Без обращений в полицию — как в ПриватБанке возвращают деньги

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 07:01
Мошеннические списания в ПриватБанке — как вернуть средства без полиции
Банковская карта и банкомат. Фото: УНИАН

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказывают о потере средств, украденных мошенниками через интернет-сайты, и сложности их возврата. Гражданам советуют в таких случаях воспользоваться процедурой опротестования банковской операции чарджбек (от англ. chargeback — обратный платеж), что не предусматривает обращения в полицию.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе финучреждений.

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Подробнее о потере средств в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений, клиент давно пользуется услугами ПриватБанка. Год назад с его карты неизвестные украли 100 евро через сторонние интернет-сайты.

Гражданин обратился с заявлением в киберполицию, однако она ничего не решила.

"19.07.20.07" и в начале месяца было несколько транзакций снятия снова с моей банковской интернет карты, которые зафиксированы как "недостаточно средств", но сейчас я на карте деньги уже не держу. А транзакции снятия продолжаются. Звонок в Приват решил заблокировать карту, это все, что возможно сделать. Как защитить свои деньги, мне непонятно. Почему у меня не спрашивают подтверждения банковской операции, неизвестно...", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как украинцам советуют возвращать украденные деньги в интернете

В случае краж средств через интернет-сайты граждане могут воспользоваться процедурой чарджбек (Chargeback). Она позволяет опротестовывать банковские операции по картам, с которыми клиенты не соглашаются. В частности, таким механизмом можно воспользоваться тогда, когда продавец и покупатель не договорились о возврате денег за приобретенный товар онлайн, или же, если продавец оказался мошенником.

Для того, чтобы воспользоваться процедурой чарджбек, нужно обратиться в банк-эмитент с просьбой автоматически вернуть средства на счет по операции, с которой не соглашаются. На это отводится до 120 дней со дня обжалования финансовой операции.

После этого банк-эмитент обязан провести проверку, не допустил ли нарушений плательщик. В таком случае продавец должен либо добровольно вернуть деньги, либо обжаловать претензию.

На портале отмечается, что соответствующей процедурой не занимаются правоохранительные органы. После выявления факта потери средств необходимо сразу обращаться в банк, а также установить лимит на оплату в интернете. Кроме того, клиентам стоит открыть другую карту, поскольку есть угроза повторных подобных списаний.

"Полиция не занимается этим, это делает платежная система. Вам нужно было установить лимит на оплату в интернете, тогда бы меньше шансов украсть деньги. Теперь, к сожалению, или забросить карту, или закрыть ее и открыть другую. С заблокированной карты будут продолжать пытаться списать деньги и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка должны обновлять достоверную персональную информацию. Процедура актуализации данных доступна двумя способами.

Также мы рассказывали, что некоторые клиенты ПриватБанка за рубежом имеют проблемы с доступом к Приват24. В финучреждении дали рекомендации, как действовать в таких случаях.

ПриватБанк деньги банки мошенничество банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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