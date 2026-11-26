Женщина с кошельком в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохраняется высокий уровень бедности, а значительная часть семей не имеет финансового резерва на непредвиденные расходы. По предварительным оценкам, в 2026 году за чертой бедности находятся около 41% населения, а каждое четвертое домохозяйство не имеет никаких сбережений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование Всемирного банка Listening to Ukraine.

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Сколько украинцев живут за чертой бедности

По оценке Всемирного банка, предварительный уровень бедности в Украине в 2026 году составляет около 41%. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2025 годом, то есть финансовое положение значительной части населения остается сложным.

В то же время более 60% домохозяйств сообщили, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Исследователи также зафиксировали значительную разницу в финансовых возможностях семей в зависимости от уровня доходов.

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Сколько семей остались без сбережений

По результатам опроса за третий квартал 2026 года, около 26% украинских домохозяйств не имеют никаких сбережений. Среди семей с самыми низкими доходами этот показатель еще выше — 35%.

Для сравнения: среди домохозяйств с самыми высокими доходами финансового резерва нет у 12%.

Проблемы с деньгами сказываются и на повседневных расходах. Почти четверть самых бедных семей сообщили, что в течение последних 30 дней испытывали трудности с оплатой коммунальных услуг.

Почему финансовое положение семей остается сложным

Всемирный банк отмечает, что пенсии и социальная помощь помогли сдержать дальнейший рост бедности. В то же время доходы от собственного бизнеса и сельскохозяйственной деятельности в 2026 году сократились.

В частности, реальные доходы домохозяйств от самозанятости и бизнеса упали более чем на 19%, а доходы от сельскохозяйственного производства — примерно на 13%.

При этом доходы от труда пока остаются относительно стабильными. Однако длительные перебои в работе предприятий могут создать дополнительные риски для занятости и доходов населения.

Отдельной проблемой остается подготовка к зиме. Из-за отсутствия финансовой подушки, сложностей с оплатой коммунальных услуг и недостаточного отопления наиболее уязвимые семьи имеют ограниченные возможности справиться с дополнительными расходами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как экономить деньги в 2026 году. Украинцам доступно как минимум 15 простых способов сократить повседневные расходы и оставить больше средств в семейном бюджете. Даже небольшие изменения в финансовых привычках помогают постепенно формировать сбережения.

Также стоит помнить о риске потерять уже накопленные деньги. Наличные дома часто прячут в шкафах, матрасах и бытовой технике, однако именно эти места воры проверяют в первую очередь. Даже необычное тайник не гарантирует сохранность сбережений.