Гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE

Экономить деньги можно даже без увеличения доходов и отказа от всех приятных покупок. Для этого важно понимать, куда именно уходят средства, выявлять лишние расходы и постепенно менять финансовые привычки. Снизить нагрузку на бюджет можно благодаря простым решениям — от пересмотра подписок и тарифов до планирования покупок продуктов и автоматического откладывания части зарплаты.

Об этом рассказал CEO & Founder онлайн-сервиса Midni Сергей Городнюк, передают Новини.LIVE.

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Когда экономия не работает

Многие люди начинают экономить, пообещав себе тратить меньше. Но без понимания, куда именно уходят деньги, такие попытки часто заканчиваются уже через несколько недель.

Проблема не обязательно в отсутствии силы воли. Часто люди просто не замечают мелких покупок, которые постепенно отнимают значительную часть бюджета. Например, кофе за 80 гривен ежедневно обходится в 2 400 гривен в месяц.

Поэтому перед тем, как начать экономить, стоит определить, на что тратятся деньги и какие покупки можно сократить без заметного ухудшения качества жизни.

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Какие расходы нужно проверить

Первый шаг к экономии — финансовый аудит. Он поможет увидеть реальную картину и найти расходы, о которых вы могли даже не догадываться.

Для этого нужно:

Скачать банковские выписки за последние три полных месяца.

Распределить покупки по основным категориям — жилье, продукты, транспорт, кафе, подписки, одежда, развлечения, здоровье и прочие расходы.

Подсчитать среднюю сумму расходов в месяц по каждой категории.

Определить, какие расходы оказались самыми большими или неожиданными.

Такой анализ часто помогает найти несколько направлений, где можно сэкономить. Например, выявить значительные расходы на доставку еды, кафе или подписки, которыми почти не пользуются.

Как сократить постоянные ежемесячные расходы

Проще всего начать с платежей, которые регулярно списываются со счета. Достаточно один раз их пересмотреть, чтобы сэкономить на несколько месяцев вперед.

1. Проверьте все платные подписки

Видеосервисы, музыкальные платформы, облачные хранилища, приложения и онлайн-тренировки могут незаметно уносить сотни гривен каждый месяц.

Просмотрите список активных подписок и оставьте только те, которыми действительно пользуетесь. Если сервис не открывался в течение последнего месяца, возможно, его стоит отменить.

Потенциальная экономия может составить 200–800 гривен в месяц.

2. Просмотрите мобильный тариф

Операторы регулярно меняют тарифные планы, но старые клиенты не всегда автоматически переходят на более выгодные предложения.

Проверьте актуальные тарифы своего оператора. Возможно, за ту же сумму можно получить больше интернета и минут или перейти на более дешевый пакет.

В зависимости от тарифа это поможет сэкономить 50–200 гривен ежемесячно.

3. Сравнивайте цены на страхование

Раз в год стоит проверять предложения нескольких страховых компаний по ОСАГО, КАСКО или медицинскому страхованию.

Стоимость полисов может существенно различаться, особенно если речь идет о КАСКО. Сравнение предложений поможет найти более выгодный вариант без отказа от необходимой страховой защиты.

4. Проверьте коммунальные платежи и счетчики

Убедитесь, что все счетчики установлены, исправны и показания передаются своевременно.

При отсутствии счетчика на воду или газ начисления могут значительно превышать фактическое потребление. Поэтому стоит проверить, не переплачиваете ли вы за коммунальные услуги.

5. Выберите интернет-тариф в соответствии с потребностями

Не всегда имеет смысл платить за максимальную скорость интернета. Если вы в основном смотрите видео, работаете онлайн и пользуетесь социальными сетями, более дешевого тарифа может быть достаточно.

Можно перейти на более дешевый пакет и проверить, хватает ли его для повседневных задач. Потенциальная экономия — 100–300 гривен в месяц.

Как экономить на повседневных покупках

Ежедневные расходы часто кажутся незначительными. Однако именно они могут существенно повлиять на бюджет в конце месяца.

1. Планируйте меню и ходите в магазин со списком

Перед покупками составьте меню хотя бы на несколько дней и запишите необходимые продукты.

Это поможет избежать лишних покупок, использовать продукты, которые уже есть дома, и уменьшить количество портящейся еды.

2. Подсчитайте расходы на кафе и доставку

Не обязательно полностью отказываться от любимых блюд или доставки. Для начала достаточно подсчитать, сколько денег вы тратите на них за неделю.

Например, 1 500 гривен на доставку каждую неделю — это около 6 000 гривен в месяц и 72 000 гривен в год.

После такого подсчета можно самостоятельно определить, насколько стоит сократить эти расходы.

3. Используйте кэшбэк без лишних покупок

Кэшбэк помогает вернуть часть денег за покупки, которые вы и так планировали совершить.

Но не стоит покупать дополнительные товары только ради бонусов. Если покупка не была необходимой, кэшбэк не делает ее выгодной.

4. Сравнивайте цены перед крупными покупками

Если товар стоит от 2 000 гривен, стоит потратить немного времени на поиск более выгодного предложения.

Сравните цены в нескольких магазинах, проверьте акции и обратите внимание на условия доставки. Разница в стоимости одного товара может составлять 10–25%.

5. Не берите банковскую карту для каждой мелкой покупки

Если нужно купить только хлеб или несколько продуктов, можно взять с собой наличные на конкретную сумму.

Это поможет лучше контролировать расходы и не покупать лишние товары под влиянием акций или спонтанных желаний.

Как избавиться от привычки покупать лишнее

Экономия зависит не только от тарифов и цен, но и от того, как человек принимает решения о покупках.

1. Отложите покупку на 24 или 72 часа

Если хотите приобрести товар стоимостью более 1 000 гривен, дайте себе хотя бы сутки на размышления.

Для покупок дороже 5 000 гривен можно установить паузу на три дня.

За это время желание купить вещь может исчезнуть или вы поймете, что она не так уж и нужна.

2. Устраивайте дни без покупок

Выберите два или три дня в неделю, когда вы не будете тратить деньги на необязательные вещи.

В такие дни можно готовить из продуктов, которые уже есть дома, не заходить в магазины без необходимости и отказаться от спонтанных заказов.

Это поможет постепенно выработать привычку контролировать расходы.

3. Автоматически откладывайте часть зарплаты

Один из самых простых способов накопить деньги — настроить автоматический перевод части дохода на отдельный счет в день получения зарплаты.

Для начала можно откладывать 10–15% дохода. Так сбережения будут формироваться регулярно, а не по остаточному принципу в конце месяца.

4. Установите лимиты на отдельные категории расходов

Определите, сколько денег готовы тратить на кафе, доставку, развлечения или покупки для себя.

Некоторые финансовые приложения позволяют устанавливать бюджеты и получать уведомления о превышении лимита.

Такие напоминания помогут вовремя заметить, что расходы превысили запланированные.

5. Постепенно сокращайте кредитную нагрузку

Если значительная часть дохода уходит на погашение кредитов, стоит обратить внимание на проценты и возможность досрочного погашения долга.

Например, если ежемесячно вы платите 4 000 гривен, из которых 1 500 гривен составляют проценты, погашение такого кредита поможет высвободить часть бюджета.

Особенно важно обращать внимание на кредиты с высокими ставками. В то же время перед досрочным погашением стоит проверить условия договора и убедиться, что у вас останется финансовый резерв.

Как не отказаться от экономии через месяц

Чаще всего попытки экономить заканчиваются из-за слишком жестких ограничений. Если сразу отказаться от всех привычных покупок, кафе, развлечений и спонтанных трат, поддерживать такой режим будет сложно.

Лучше менять финансовые привычки постепенно.

В первый месяц можно провести аудит расходов и отменить ненужные подписки. Во второй — начать планировать покупки и меню. В третий — ввести правило отложенной покупки и автоматического накопления.

Раз в месяц стоит пересматривать расходы и сравнивать их с предыдущим периодом. Если экономия не дала результата, нужно изменить подход, а не винить себя.

Также важно оставить в бюджете деньги на собственные нужды и удовольствия. Например, можно выделить 5–10% дохода на покупки для себя, кафе или развлечения.

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