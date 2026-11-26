Жінка з гаманцем в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні зберігається високий рівень бідності, а значна частина родин не має фінансового резерву на непередбачені витрати. За попередніми оцінками, у 2026 році за межею бідності перебувають близько 41% населення, а кожне четверте домогосподарство не має жодних заощаджень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дослідження Світового банку Listening to Ukraine.

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Скільки українців живуть за межею бідності

За оцінкою Світового банку, попередній рівень бідності в Україні у 2026 році становить близько 41%. Цей показник майже не змінився порівняно з 2025 роком, тобто фінансове становище значної частини населення залишається складним.

Водночас понад 60% домогосподарств повідомили, що їхнє матеріальне становище погіршилося порівняно з періодом до початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Дослідники також зафіксували значну різницю у фінансових можливостях родин залежно від рівня доходів.

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Скільки родин залишилися без заощаджень

За результатами опитування за третій квартал 2026 року, близько 26% українських домогосподарств не мають жодних заощаджень. Серед родин із найнижчими доходами цей показник ще вищий — 35%.

Для порівняння, серед домогосподарств із найвищими доходами не мають фінансового резерву 12%.

Проблеми з грошима позначаються і на повсякденних витратах. Майже чверть найбідніших родин повідомили, що протягом останніх 30 днів мали труднощі з оплатою комунальних послуг.

Чому фінансове становище родин залишається складним

Світовий банк зазначає, що пенсії та соціальна допомога допомогли стримати подальше зростання бідності. Водночас доходи від власного бізнесу та сільськогосподарської діяльності у 2026 році скоротилися.

Зокрема, реальні доходи домогосподарств від самозайнятості та бізнесу впали більш ніж на 19%, а доходи від сільськогосподарського виробництва — приблизно на 13%.

При цьому надходження від праці поки залишаються відносно стабільними. Однак тривалі перебої в роботі підприємств можуть створити додаткові ризики для зайнятості та доходів населення.

Окремою проблемою залишається підготовка до зими. Через відсутність фінансової подушки, складнощі з оплатою комунальних послуг і недостатнє опалення найбільш вразливі родини мають обмежені можливості впоратися з додатковими витратами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як економити гроші у 2026 році. Українцям доступні щонайменше 15 простих способів скоротити повсякденні витрати та залишати більше коштів у сімейному бюджеті. Навіть невеликі зміни у фінансових звичках допомагають поступово формувати заощадження.

Також варто пам'ятати про ризик втратити вже накопичені гроші. Готівку вдома часто ховають у шафах, матрацах та побутовій техніці, однак саме ці місця злодії перевіряють насамперед. Навіть незвична схованка не гарантує збереження заощаджень.